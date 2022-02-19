Какой будет ГИА по иностранному языку в школе: разъяснение Минобразования

Министерство образования и науки опубликовало рекомендации относительно особенностей проведения ГИА по иностранным языкам для учащихся 9 и 11 класса. Какими будут задания на аттестации – читайте в статье.

Все ученики 9 и 11 класса в конце учебного года должны сдать ГИА, в которой иностранный язык является предметом на выбор.

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Кто может сдавать ГИА в школе

Для учащихся 11 классов обязательной является ГИА в форме ВНО, но некоторые ученики также могут составлять ГИА не в форме ВНО, а в своем учебном заведении. В частности, это могут быть школьники, которые:

закончили обучение в "Международной украинской школе";

получили среднее образование за границей и являются украинцами;

получают общее среднее образование по вечерней и заочной формам;

получают полное среднее образование экстерном;

получают общее среднее образование по семейной (домашней) форме;

находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах;

проживают на временно оккупированной территории Украины и территории населенных пунктов на линии соприкосновения и не учатся в учебных заведениях, расположенных на территории, подконтрольной Украине;

болели во время проведения аттестации или имеют патологическое состояние;

не смогли сдать ВНО по уважительным причинам;

были призваны (мобилизованы) на военную службу;

выезжают на постоянное место жительства за границу;

имеют заболевание или патологическое состояние, указанное в списке;

имеют отказ регионального центра оценивания качества образования в регистрации для участия в ВНО из-за невозможности создания особых условий;

принимали участие в международных спортивных соревнованиях, конкурсах, выставках во время основной и дополнительной сессий ВНО.

Какой должна быть ГИА по иностранному языку

В этом году выпускники, которые для прохождения ГИА в форме ВНО выбрали третьим учебным предметом в истории Украины, могут выбрать четвертым учебным предметом иностранный язык и наоборот.

В то же время учащиеся, которые изучают два иностранных языка в учебном заведении (по меньшей мере на уровне стандарта), могут выбрать оба языка для получения результатов ГИА.

Для аттестации учитель должен подготовить задания на слушание, чтение, использование языка и письма (последнее только для 11 класса).

Аттестацию можно пройти по таким иностранным языкам:

английский;

французский;

немецкий;

испанский.

Учитель формирует задание на отдельном бланке. Количество вариантов должно равняться количеству учащихся, проходящих аттестацию. Исключение составляет лишь задание на слушание, ведь аудиодорожка и вопросы едины для всей группы.

Темы текстов для заданий должны касаться ежедневных ситуаций общения и соответствовать интересам учащихся. Тексты должны изображать реалии жизни в странах, язык которых изучается.

Слушание

Для слушания подойдут записанные на аудио фрагмент радиопрограммы, прогноз погоды, телефонные переговоры и тому подобное. Длительность аудиодорожки должна быть:

1 – 2 минуты для обычных 9-х классов;

3 – 4 минуты для 9-х классов с углубленным изучением иностранных языков;

2 – 3 минуты для обычных 11-х классов;

3 – 4 минуты для 11-х классов с углубленным изучением иностранных языков.

После аудирования необходимо сделать тест в одной из следующих форм:

три варианта ответов с одним правильным;

выбор ответа правильно / не правильно.

Чтение

Для чтения подойдут статьи из периодических изданий, письма, объявления, реклама, расписания уроков и поездов, меню, кулинарные рецепты и тому подобное.

Формы тестов после чтения:

задание с выбором правильного ответа;

задание на установление соответствия (отбор логических пар);

вопросы с короткими ответами (2 – 3 слова);

установка логического порядка простого текста;

нахождение аргументов и выводов;

установление связей между информационными блоками;

выбор названий абзацев текста из предложенных названий.

В каждом тестовом задании может быть только один правильный ответ.

Использование языка

Задания по использованию языка – это тест для проверки лексических, грамматических, семантических и практических знаний. Форма задания в разных классах отличается.

Для 9 классов необходимо дать ученикам:

выбор одного правильного ответа из 4 вариантов;

текст с пробелами для заполнения с использованием представленных слов или словосочетаний.

Для 11 классов необходимо дать задание открытой формы в виде текстов с пропусками для заполнения. Учитель должен проверить способность ученика найти правильные лексические и грамматические конструкции.

Письмо

Задание по письменной речи предназначается лишь для учащихся 11 класса. Ученики должны написать текст на заданную учителем тему. Это могут быть написание письма, объявления или описание изображенного на фотографии или схеме и тому подобное.

Ученики должны показать умения:

передать поздравление и использовать обороты вежливости;

заполнять простые формуляры, давать ответы на простые вопросы;

передать личное сообщение в виде записки произвольной формы;

уметь выразить благодарность, сожаление по какому-то поводу, отказаться от заказа, извиниться;

переписать информацию из телефонной книги, расписания движения, объявления;

передавать простые деловые сообщения (встреча с точным определением времени и места и тому подобное);

написать краткий текст о своем положении дел и ситуации в семье, о событии, личном плане на будущее.

Время на выполнение заданий аттестации:

для 9 класса – 60 минут;

для 11 класса – 90 минут.

Максимальная оценка за государственную итоговую аттестацию – 12 баллов.

Ученик может не проходить аттестацию и автоматически получить оценку при условии, если он имеет такой международный сертификат языкового экзамена:

А-2 и высшего уровня для обычных 9-х классов (получен не ранее 2021 года);

В-1 и высшего уровня для 9-х классов с углубленным изучением иностранных языков (получен не ранее 2021 года);

уровня В-1 для всех 11-х классов (получен с 9 марта до 7 июня 2022 года по английскому языку и до 6 июня – по испанскому, немецкому, французскому языкам).

Но такой сертификат нельзя использовать для составления ГИА в форме ВНО. Если ученик уже зарегистрировался на сдачу ГИА в форме ВНО, то перерегистрироваться можно до 9 марта.

К слову, МОН опубликовало список предметов, по которым нужно успешно пройти независимое внешнее оценивание, чтобы поступить в университет. Так, первым предметом, необходимым для каждой специальности, является украинский язык.