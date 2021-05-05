Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян в эфире одного из телеканалов.

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По ее словам, учебный год, в соответствии с законодательством продлится до 1 июля.

"Здесь немножко все запутались. Учебный год, согласно законодательству, продлится до 1 июля. Здесь нет ничего нового. Но июнь – это другой месяц для учебных заведений", – рассказала Фиданян.

Она отметила, что ничего нового в этом году из-за карантина не будет.

Какое обучение проводят в июне

Фиданян заверила, что в июне в школах продолжается:

государственная итоговая аттестация для учащихся (4, 9 и 11 классов),

государственная итоговая аттестация в виде ВНО для учеников выпускных классов,

пришкольные лагеря (но это было еще в карантин).

С 31 мая до 11 июня мы рекомендовали школам проводить групповые индивидуальные занятия в случае необходимости – чтобы подтянуть ребенка по знаниям или развить его знания по определенному предмету,

– добавила Фиданян.

Директор Департамента образования сказала, что в первые две недели лета дети могли посещать такое обучение (или экзамены или лагеря, поэтому учебный год и заканчивался обычно до 1 июля.

Отметим, что в этом году в Украине отменили обязательную государственную итоговую аттестацию для всех учащихся. В аттестатах школьников будет указано, что они "освобождены от ГИА".

Когда школы в Киеве завершат обучение

Фиданян заявила, что в Киеве школьники просидят за партами до 28 мая (в этот день планируют провести последний звонок).

К слову, заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что столичные власти приняли решение не продолевать учебу в школах на лето. Так как дистанционное обучение не повлекло существенного отставания от учебной программы.

А ранее руководитель главного управления школьного образования Юрий Кононенко рассказал, что в некоторых западных регионах школам придется продолить обучение. Но такое решение принимает руководство учебного заведения.