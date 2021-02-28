Какими законами физики пренебрегают в фильмах и что стоит пересмотреть с учениками: перечень
Эксперты утверждают, что законы физики даже на разных планетах остаются непоколебимы. Однако в фильмах этим иногда пренебрегают, и из-за этого у детей может складываться неправильное представление.
Источник:"Нова українська школа"
Читайте в материале, какие принципы физики чаще всего нарушают в кино, и в каких фильмах их больше соблюдают.
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Этот перечень можно использовать на уроках физики, чтобы сделать их более интерактивными.
12 законов физики, которыми пренебрегают в фильмах о космосе
Доктор Кристофер Берд пишет, что в фильмах о космосе больше всего нарушают такие правила:
- Звука в космосе нет
Звук – это колебания воздуха. А поскольку в космосе нет воздуха, то нет и звука. Поэтому, например, космический корабль должен взрываться беззвучно. Зато, например, в "Звездных войнах" происходит наоборот.
- Лазерные лучи – невидимые
Мы видим свет, когда он отражается от объекта или когда источник света направлен в глаза. А в космосе практически нет объектов, поэтому лазерный луч, стреляющий в космосе, будет невидимым.
- Ничто не может двигаться быстрее света
И это независимо от того, насколько развиты технологии. Ведь путешествия к другим планетам в нашей Солнечной системе занимают месяцы или годы, а путешествия к другим звездам – от десятилетий до веков.
- Ускорение создает инерционные силы
Когда космический корабль ускоряется, пассажиры должны резко откинуться назад из-за силы инерции. Невозможно нейтрализовать или заблокировать инерционные силы, потому что они вызваны движением самих объектов.
- В космосе невозможно повернуть
Чтобы повернуть, нужна воздушная подушка, от которой можно отскочить. Поскольку в космосе нет воздуха, повороты невозможны. Космические корабли должны остановиться, повернуться, переориентироваться в желаемое направление, а затем запустить свои двигатели.
- Люди в вакууме не взрываются
Человеческие ткани достаточно прочны, чтобы противостоять дисбалансу между внутренним давлением и космическим вакуумом. В фильмах "Звездный путь" и "Звездные войны" соблюдено только это правило.
- Космическое оружие имеет неограниченный радиус действия
Поскольку в космосе практически нет трения, нет земли, куда можно попасть, и почти нет объектов, которые могут мешать. Пули, ракеты, бомбы и лазерные лучи вечно путешествуют в космосе.
- Черная дыра не может засосать объекты, если они не слишком близко
Гравитация черных дыр и звезд подобна гравитации, которую мы ощущаем на Земле. Объект рядом с черной дырой будет делать то же самое, что и Луна относительно Земли. Он будет вращаться вокруг черной дыры.
- В космосе не холодно и не жарко
По словам эксперта, здесь все зависит от близости к Солнцу.
- Окружающее освещение на Земле обеспечивает небо
В космосе нет неба, поэтому объекты освещаются только ярким прямым солнечным светом. Этого и следующего закона придерживались в фильме "Звездные врата".
- Корабли с выключенными двигателями не останавливаются
Транспортные средства на Земле испытывают трение от дороги, воды и воздуха, что замедляет их движение. В космосе нет воздуха, воды или земли, а значит нет трения.
- Звезды не двигаются
Когда вы путешествуете в автомобиле, кажется, что объекты движутся мимо вас. Звезды же расположены так далеко, что их движение равно нулю. Глядя в окно летящего космического корабля, кажется, что вы вообще не двигаетесь.
В каких фильмах пренебрегают этими законами? В сериале 1978 года "Звездный крейсер "Галактика"", фильмы "Миссия на Марс", "Контакт", "Космическая Одиссея" и др.
Интересно, что в фильме "Аполлон-13" соблюдены все законы физики.
С помощью фильмов можно объяснить детям, какими законами физики пренебрегают в кино. А затем предложите посмотреть один из фильмов и найти, каких именно правил в нем не соблюдают.
В каких фильмах соблюдаются законы физики
- "Марсианин". Рассказывает историю космонавта, который пострадал и случайно оказался в одиночестве на планете Марс.
- "Гравитация". Космический корабль главной героини повредили метеориты. С точки зрения физики в фильме правильно изображено ее перемещение.
- "Октябрьское небо". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о подростке, который увлекается ракетной техникой.
- "Вселенная Стивена Хокинга". Фильм рассказывает историю жизни и первого брака космолога Стивена Хокинга, основанную на мемуарах его первой жены. В фильме нет акцента только на физике, но он показывает трудности, с которыми столкнулся доктор.
- "Интерстеллар". Физик Кип Торн помогал создавать этот фильм как консультант. По сюжету, на Земле резко ухудшается климат и NASA разрабатывает секретный проект, призванный отыскать во Вселенной пригодную для жизни планету.
А еще есть подборка фильмов о физике и физиках:
- "Частичная лихорадка" (Particle Fever, 2013).
- "Эйнштейн и Эддингтон", 2008.
- "Бесконечность", 1996.
- "Бездна", 1989.
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