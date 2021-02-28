Эксперты утверждают, что законы физики даже на разных планетах остаются непоколебимы. Однако в фильмах этим иногда пренебрегают, и из-за этого у детей может складываться неправильное представление.

Читайте в материале, какие принципы физики чаще всего нарушают в кино, и в каких фильмах их больше соблюдают.

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Этот перечень можно использовать на уроках физики, чтобы сделать их более интерактивными.

12 законов физики, которыми пренебрегают в фильмах о космосе

Доктор Кристофер Берд пишет, что в фильмах о космосе больше всего нарушают такие правила:

Звука в космосе нет

Звук – это колебания воздуха. А поскольку в космосе нет воздуха, то нет и звука. Поэтому, например, космический корабль должен взрываться беззвучно. Зато, например, в "Звездных войнах" происходит наоборот.

Лазерные лучи – невидимые

Мы видим свет, когда он отражается от объекта или когда источник света направлен в глаза. А в космосе практически нет объектов, поэтому лазерный луч, стреляющий в космосе, будет невидимым.

Ничто не может двигаться быстрее света

И это независимо от того, насколько развиты технологии. Ведь путешествия к другим планетам в нашей Солнечной системе занимают месяцы или годы, а путешествия к другим звездам – от десятилетий до веков.

Ускорение создает инерционные силы

Когда космический корабль ускоряется, пассажиры должны резко откинуться назад из-за силы инерции. Невозможно нейтрализовать или заблокировать инерционные силы, потому что они вызваны движением самих объектов.

В космосе невозможно повернуть

Чтобы повернуть, нужна воздушная подушка, от которой можно отскочить. Поскольку в космосе нет воздуха, повороты невозможны. Космические корабли должны остановиться, повернуться, переориентироваться в желаемое направление, а затем запустить свои двигатели.

Люди в вакууме не взрываются

Человеческие ткани достаточно прочны, чтобы противостоять дисбалансу между внутренним давлением и космическим вакуумом. В фильмах "Звездный путь" и "Звездные войны" соблюдено только это правило.

Космическое оружие имеет неограниченный радиус действия

Поскольку в космосе практически нет трения, нет земли, куда можно попасть, и почти нет объектов, которые могут мешать. Пули, ракеты, бомбы и лазерные лучи вечно путешествуют в космосе.

Черная дыра не может засосать объекты, если они не слишком близко

Гравитация черных дыр и звезд подобна гравитации, которую мы ощущаем на Земле. Объект рядом с черной дырой будет делать то же самое, что и Луна относительно Земли. Он будет вращаться вокруг черной дыры.

В космосе не холодно и не жарко

По словам эксперта, здесь все зависит от близости к Солнцу.

Окружающее освещение на Земле обеспечивает небо

В космосе нет неба, поэтому объекты освещаются только ярким прямым солнечным светом. Этого и следующего закона придерживались в фильме "Звездные врата".

Корабли с выключенными двигателями не останавливаются

Транспортные средства на Земле испытывают трение от дороги, воды и воздуха, что замедляет их движение. В космосе нет воздуха, воды или земли, а значит нет трения.

Звезды не двигаются

Когда вы путешествуете в автомобиле, кажется, что объекты движутся мимо вас. Звезды же расположены так далеко, что их движение равно нулю. Глядя в окно летящего космического корабля, кажется, что вы вообще не двигаетесь.

В каких фильмах пренебрегают этими законами? В сериале 1978 года "Звездный крейсер "Галактика"", фильмы "Миссия на Марс", "Контакт", "Космическая Одиссея" и др.

Интересно, что в фильме "Аполлон-13" соблюдены все законы физики.

С помощью фильмов можно объяснить детям, какими законами физики пренебрегают в кино. А затем предложите посмотреть один из фильмов и найти, каких именно правил в нем не соблюдают.

В каких фильмах соблюдаются законы физики

"Марсианин". Рассказывает историю космонавта, который пострадал и случайно оказался в одиночестве на планете Марс. "Гравитация". Космический корабль главной героини повредили метеориты. С точки зрения физики в фильме правильно изображено ее перемещение. "Октябрьское небо". Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о подростке, который увлекается ракетной техникой. "Вселенная Стивена Хокинга". Фильм рассказывает историю жизни и первого брака космолога Стивена Хокинга, основанную на мемуарах его первой жены. В фильме нет акцента только на физике, но он показывает трудности, с которыми столкнулся доктор. "Интерстеллар". Физик Кип Торн помогал создавать этот фильм как консультант. По сюжету, на Земле резко ухудшается климат и NASA разрабатывает секретный проект, призванный отыскать во Вселенной пригодную для жизни планету.

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