Не могли отличить радиус от диаметра: с какими заданиями не справились ученики на ВНО-2021

В Украине уже завершилось ВНО-2021 и сейчас все активно обсуждают его результаты. Ведь многие школьники не справились с элементарными заданиями. Например, лишь половина участников ВНО по математике смогли решить задачу, в которой нужно было отличить радиус от диаметра шарика.

Руководитель Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко объяснил возможные причины плохих результатов ВНО по математике и истории Украины.

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Глава УЦОКО уверяет, что нынешний тест по математике был очень толерантным и детоцентричным, подготовленный с учетом того, что дети почти два года сидели на дистанционке.

По словам Бойко, возможная причина низких результатов тестирования по математике – это два уровня теста (стандарт и профильный).

Немало абитуриентов, которые зарегистрировались на ВНО по математике, до конца не разобрались в новшествах: те, кому было нужно лишь ГИА, зарегистрировались на тест профильного уровня, а он сложнее,

– говорит эксперт.

Валерий Бойко убежден, что для выполнения задач ВНО нужны базовые знания. В подтверждение своих слов директор УЦОКО привел примеры заданий по ВНО-2021 по математике и рассказал, как участники справились с ними.

С какими заданиями не справились ученики на ВНО по математике

Было такое задание " Шесть одинаковых конвертов стоят три гривны , сколько таких конвертов можно купить за 12 гривен?". К сожалению, по словам Бойко, эту задачу решили 88% участников, а 12% – с ним не справились.

, сколько таких конвертов можно купить за 12 гривен?". К сожалению, по словам Бойко, эту задачу решили 88% участников, а 12% – с ним не справились. Такая же ситуация и с графиком работы двигателя . Была задача "сколько минут его температура не превышала 50 °С”. Бойко говорит, что нужно было просто прочитать график, но с этим справились только 80% детей.

. Была задача "сколько минут его температура не превышала 50 °С”. Бойко говорит, что нужно было просто прочитать график, но с этим справились только 80% детей. А задание, в котором нужно было отличить радиус шарика и диаметр , выполнили всего 50% участников ВНО. Также только 55% детей смогли решить уравнение 1-5x=0.

, выполнили всего 50% участников ВНО. Также только 55% детей смогли решить уравнение 1-5x=0. Половина участников ВНО-2021 по математике не смогли справиться с заданием, где надо было посчитать деньги, которые вы получите за железнодорожный билет.

Добавим, что порог “сдал/не сдал” (он равен 10 баллам) по этому предмету не преодолели аж 31% участников, то есть каждый третий не сдал ВНО по математике.

То есть половина наших детей, когда попросят вернуть за билет деньги, будут рады и одной гривне. Потому что они не знают, сколько им должны вернуть. Это аргумент для тех, кто говорит "зачем мне математика, где она понадобится",

– подчеркнул глава УЦОКО.

Валерий Бойко отмечает, что дети имеют фрагментарные знания по математике. И, по его мнению, тревожные результаты – это проблемы не ВНО, а системы образования.

"Обвинять во всем ВНО – это то же самое что обвинять патологоанатома, который поставил умершему диагноз – цирроз печени. Это же не он виноват, что пациент дошел до жизни такой", – добавил эксперт.

С какими заданиями не справились ученики на ВНО по истории

С задачами сертификационной работы ВНО по математике можно ознакомиться по этой ссылке

Подобные выводы Валерий Бойко сделал и о знаниях учеников по истории Украины. Так, порог "сдал / не сдал" по этому предмету не преодолели аж 17% участников, то есть каждый пятый не сдал ВНО по истории.

С какими заданиями не справились ученики:

Например, не знали некоторые дети ответа на вопрос о гетмане Сагайдачном – 20% участников ВНО считают, что он создал первую типографию на украинских землях.

– 20% участников ВНО считают, что он создал первую типографию на украинских землях. Также было задание с цитатой Мустафы Джемилева о псевдореферендуме в Крыму , о том, что на него не пошли крымские татары, что все это было организовано ФСБ и тому подобное. Лишь 58% выбрали правильный ответ – это референдум 2014 года. А 16% считают, что это событие 1996 года.

, о том, что на него не пошли крымские татары, что все это было организовано ФСБ и тому подобное. Лишь 58% выбрали правильный ответ – это референдум 2014 года. А 16% считают, что это событие 1996 года. Была задача узнать среди различных фактов последствия репрессий – "большого террора" в Украине . Какая еще тема может быть более топовой для украинцев? И годы отмечены – 1937-1938, и надпись есть на диаграмме, что это – количество арестованных. Но только 12% участников ответили правильно.

. Какая еще тема может быть более топовой для украинцев? И годы отмечены – 1937-1938, и надпись есть на диаграмме, что это – количество арестованных. Но только 12% участников ответили правильно. Дети не смогли разместить в хронологическом порядке изображения полос газет с определяющими для Украины событиями: украинизация, Голодомор, провозглашение независимости Карпатской Украины и героическая оборона Севастополя. Лишь 11% правильно выполнили задание.

"Такие результаты ВНО по истории свидетельствуют, что какого-то общего видения исторической картины мира у многих школьников нет. Их знания – как набор разноцветных стеклышек в калейдоскопе", – говорит Бойко.

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К слову, министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из тестов (в 2020 году таких детей было 447), еще 27 участников – получили 200 баллов по двум тестам, а один участник получил 200 баллов по трем экзаменам.

Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.