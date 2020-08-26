Уже скоро начнется новый учебный год на фоне коронавируса. В разных странах готовятся к обучению по-разному: одни хотят открыть двери школ, а другие – планируют продлить карантин и готовятся к дистанционному обучению.

Так, в Мексике, где учебный год начался 24 августа, около 30 миллионов учащихся государственных школ начали обучение через телевидение. А в других штатах Америки не смогли провести уроки из-за утерянной Zoom-связи, передает издание "Радио Свобода".

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Проблемные телеуроки в Мексике

Сейчас Мексика вышла на седьмое место в мире по количеству больных COVID-19 – там более 500 тысяч больных. Поэтому власти страны решили начать новый учебный год дистанционно. В стране пока даже не обсуждают планы по выходу из карантина.

Поскольку во многих мексиканских регионах нет интернета, местные педагоги решили включить телевидение, которое покрывает 94% мексиканских домов.

Уроки по телевидению проводят в разных странах / Иллюстративное фото

Так, основой учебного процесса стали учебники и телеуроки, за трансляцию которых правительство Мексики заплатило 20 миллионов долларов местным компаниям.

Но многие родители обеспокоены тем, что дистанционное обучение не будет иметь того уровня, которого можно было бы достичь, получая образование в школах. Также не ясно, какую роль будут играть учителя и что делать семьям, в которых больше детей, чем телевизоров. В стране начались разговоры о том, что образование будет доступно только для состоятельных семей.

Хотя раньше – в марте, когда в Мексике был объявлен карантин, родители объединились в группу в соцсетях, куда учителя присылали задачи. То есть каждая школа решала проблему дистанционного обучения по-своему. А сейчас правительство решило централизовать подход, и это создает много проблем для одиноких мам.

Проблемы с дистанционным обучением в США

Даже технологически более продвинутые страны, в частности США, столкнулись с трудностями. Там приложение Zoom, которое все использовали во время пандемии, не выдержало напряжения и вышло из строя всего спустя два с половиной часа после того, как миллионы учеников в Америке начали дистанционное обучение.

Впоследствии они получили сообщение, что возникли какие-то проблемы с подключением к Zoom. Однако сама платформа не раскрыла их причину.

Отметим, что в течение последнего месяца американские школы начали открываться – часть вернула детей в классы, в других применяют дистанционное обучение или смешанное, используя и работу в классе, и работу в режиме онлайн.

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Зато Президент США Дональд Трамп настаивает на открытии школ и даже пригрозил, что сократит финансирование школьных округов там, где обучение не будет восстановлено.

Открытие школ в других странах

В Израиле и Южной Корее школы уже начали открыться, но через несколько дней власти были вынуждены закрыть их снова из-за резкого роста количества больных.

А в Дании и Германии уже с начала августа проводят обучение. Там пока все спокойно, школы только уменьшили количество детей в классах и ввели специальный график посещения.

А в Боливии правительство объявило, что этот учебный год будет отменен полностью после провала плана проводить обучение в онлайн-режиме, ведь большинство людей, которые живут вне крупных городов, не имеют доступа к интернету вообще.

Как будут открываться школы в Украине

С 1 сентября при благоприятной эпидемической ситуации в регионе ученики пойдут в школу. Однако учебным заведениям следует тщательно следить за соблюдением правил безопасности учащимися и работниками.

Там ученикам 1-4 классов разрешено передвигаться в учебных заведениях без маски или распиратора. А учителя, которые работают в "желтой" или "зеленой" зоне, должны придерживаться соответствующей дистанции, преподавать им можно без масок. Только в "оранжевых" регионах педагогам рекомендуют преподавать в защитных щитках.

Рекомендации Минздрава относительно обучения / Инфографика 24 канала

Не пойдут в заведения только школьники в "красной" зоне, там будет введено онлайн-обучение на период, пока регион будет находиться в опасной зоне. Какие города попали в "красную" зону – читайте здесь.