Какими должны быть домашние задания в школе и можно ли их задавать на каникулы: объяснение

Домашние задания очень важны для образования школьников. Однако в последнее время родители жалуются на то, что учителя перегружают детей количеством домашних заданий и задают их даже на каникулы. Какими на самом деле должны быть домашние задания – читайте в статье.

Санитарный регламент для школ предусматривает, что организация образовательного процесса не должна приводить к перегрузке учеников и должна обеспечивать безопасные и здоровые условия получения образования.

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Санитарные нормы определяют не только общую недельную нагрузку учащихся, но и ежедневную продолжительность выполнения домашних заданий. Так, ученикам 1 – 2 классов не рекомендуется задавать домашние задания.

Время выполнения домашних заданий:

учениками 3–5 классов должно занимать не более 1 часа,

в 6–9 классах – не более 1,5 часа,

в 10–11 (12) классах – около 2 часов.

Содержание домашних заданий

При составлении расписания занятий в школе нужно учитывать определенные правила. Так, уровень умственной деятельности учеников растет до середины недели и остается низким в понедельник и в пятницу, поэтому наибольший объем нагрузки стоит устанавливать на вторник и среду.

Во время формирования содержания домашних заданий необходимо учитывать максимальное время на выполнение всех домашних заданий и помнить, что ученик должен выполнять задания по нескольким предметам.

Так, в зависимости от класса, время на выполнение одного домашнего задания с 1 урока составляет от 10 до 18 минут.

МОН отмечает, что основной целью домашних заданий является закрепление, углубление и расширение полученных на уроке знаний, подготовка к усвоению нового материала, формирование у детей умения самостоятельно работать и тому подобное.



Домашнее задание учеников / Фото Pexels

Задавая домашние задания, учитель должен учитывать:

возрастные и индивидуальные особенности школьников,

их познавательные возможности,

специфику каждого учебного предмета,

сложности материала,

характер задач.

Домашние задания могут быть устные, письменные, индивидуальные, парные и групповые. Учителя должны спланировать работу такого объема и содержания, чтобы ученики не испытывали перегрузки.

Домашние задания на выходные и каникулы

Ученикам начальных классов НУШ на выходные, праздничные и каникулярные дни домашнее задание не задается.

В то же время МОН еще в 2007 году отметило, что домашние задания не рекомендуется задавать на каникулы, на выходные и праздничные дни. Но неизвестно является ли это письмо действующим сейчас. Поэтому вопрос домашних заданий для 5–11 классов является открытым.

ГДЗ – это хорошо или плохо

Сейчас готовые домашние задания можно свободно найти в интернете, на рынках и в книжных магазинах. Свободный доступ ребенка к ГДЗ побуждает к списыванию, то есть к академической недобропорядочности.

Часть родителей позволяет пользоваться ГДЗ из-за перегрузки детей в школе уроками и соответственно домашними заданиями. Также есть родители, которые считают, что ими можно пользоваться для самопроверки.

Но даже если ребенок на черновике выполнил задание самостоятельно, а в чистовик переписывает идеально исправленное с помощью готовых домашних заданий – это также негативно влияет на его развитие.

Когда ребенок постоянно списывает домашние задания, он не закрепляет полученные на уроке знания и не приобретает новые. Успешность ребенка в школе снижается. Также списывание негативно влияет на развитие навыков и компетентностей, в частности:

умение учиться на протяжении жизни,

учиться самостоятельно,

креативно мыслить,

на формирование любознательности,

на умение самостоятельно исследовать и делать выводы,

решать сложные задачи и тому подобное.

Добавим, что опытные учителя понимают, когда ребенок использует ГДЗ дома, ведь домашние задания выполнены идеально, а в школе ученик не показывает таких результатов. Соответственно оценки по предмету постоянно снижаются.

Оценка домашних заданий

Каждый ученик имеет право на справедливое, беспристрастное, объективное и добродетельное оценивание результатов его обучения. Оценивание домашних заданий относится к текущему оцениванию.

Оценивание учебных достижений домашних заданий сильно влияет на мотивацию учеников к учебе. И когда ученики не понимают, почему получили более низкую оценку, чем ожидали, их мотивация к обучению снижается.

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В то же время если ученику не объяснить, почему он получил высокую оценку, его это также дезориентирует и не позволит сделать выводы на будущее. Если же кто-то рядом получает откровенно завышенную или заниженную оценку, это вызывает ощущение несправедливости.

Оценивание в начальной школе НУШ осуществляется согласно приказу МОН и предусматривает новые требования к оценке, в 1–2 классе домашние задания давать не рекомендуется. В 3–4 классе в целом существует 2 вида оценивания: формовочное (чтобы отслеживать личностное развитие учеников) и итоговое.

Нужно ли родителям делать домашнее задание с детьми

Некоторые родители убеждены, чтобы ребенок успешно учился, необходимо ежедневно контролировать своих детей и выполнять с ними домашние задания. Другие родители думают наоборот – ребенок должен выполнять домашние задания самостоятельно.

В то же время исследования показывают, что дружеская поддержка родителей – периодическая помощь с домашними заданиями, обсуждение успехов и так далее, способствует повышению успеваемости ребенка. Поэтому важно, чтобы родители поддерживали своих детей в учебе, но им не стоит выполнять за ребенка домашние задания.

Еще одно исследование среди детей-четвероклассников показало такие результаты:

Дети, у которых родители ежедневно или несколько раз в неделю проверяли домашние задания, то есть устанавливали избыточный контроль над детьми, имели более низкий уровень базового балла – 1,3 и 1,9 балла соответственно.

Дети, у которых родители никогда или почти никогда не проверяли домашние задания, имеют повышение среднего балла на +2,1

Дети, которым родные почти каждый день или ежедневно помогали выполнять домашнее задание, имеют значительно ниже среднего балла на – 6,9.

У детей, которым родные помогают несколько раз в неделю, снижается средний балл на 0,7

Если ребенку не помогают никогда или почти никогда – 0,3 балла.

Если родные никогда или почти никогда не разговаривают с детьми об учебе, то успеваемость таких детей значительно ниже: – 8,1 балла.

Если родные каждый день или несколько раз в неделю разговаривают с детьми об учебе – балл этих детей значительно увеличивается +9,2 (ежедневно), +7,2 (несколько раз в неделю).

То есть детям нужно прежде всего внимание, дружеская поддержка и общение – это дает ребенку психологический комфорт и соответственно лучший результат в учебе.

Почему ребенок не хочет делать домашнее задание

Психологи определяют пять причин, почему дети не хотят выполнять домашние задания:

ребенок верит в собственную лень;

у ребенка неравномерная работоспособность;

у ребенка конфликты в школе;

у ребенка скрытая гиперактивность;

ребенок отстал по программе.

Существует ли ответственность родителей за невыполнение детьми домашки

Закон "Об охране детства" определяет, что родители или лица, их заменяющие, обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, физическом, духовном и моральном развитии, обучении, создавать надлежащие условия для развития.



Родители помогают выполнять домашние задания / Фото Pexels

В статье №150 Семейного кодекса отмечается, что обязанностью родителей является обеспечить получение ребенком школьного образования.

Если родители или лица, их заменяющие, уклоняются от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обучению несовершеннолетних детей – это влечет за собой предупреждение или наложение штрафа.

Естественно, что только невыполнение домашних заданий ребенком не влечет наложения наказаний на родителей. Но если этот фактор сочетается с другими факторами, которые препятствуют обучению ребенка, то на родителей может быть возложена ответственность за неисполнение ими родительских обязанностей.