Какими будут учителя и школы в будущем: мнения экспертов

Школы сейчас активно развиваются. В частности, благодаря диджитализации появилось больше возможностей для учеников и учителей. Как изменилось образование за время независимости и какими будут учителя через следующие 30 лет – читайте в статье.

Журналисты отыскали шестерых ровесников украинской Независимости среди финалистов премии Global Teacher Prize Ukraine и новых ее участников. Почему этих молодых людей увлекает учительство и какой они видят школу и педагогов через 30 лет – читайте ниже.

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Какими будут школы и учителя через 30 лет

Учитель биологии и химии Богдан Завидовский говорит, что в будущем роль образования останется важной для воспитания будущих украинцев.

Через 30 лет работать учителем будет престижно и круто. Верю, что учителя будущего будут лучше, чем мы, потому что получат еще больше возможностей. Новая генерация будет получать те знания, которые действительно помогут им в жизни,

– сказал он.

В то же время, по мнению учительницы начальных классов Леси Павлюк, через 30 лет каждая школа Украины будет обеспечена актуальной техникой и мебелью.

"Учителя уже не будут вести бумажную документацию. Все школы перейдут на электронное ведение документации", – считает она.

А учительница Марина Ляшук отмечает, что в будущем школы будут инновационными.

Так, лабораторные комнаты станут центрами, где молодежь будет заниматься проектами, от разработки до внедрения. Роботы легко заменят охрану и дежурных, а SMART-доски вытеснят обычные.



Молодые учителя в школе / Фото englishon.com

"Надеюсь, что я через 30 лет выйду на высокооплачиваемую пенсию, а в школах еще будут преподавать учителя вживую. Только у людей есть сердце, которое способно подарить ребенку тепло", – сказала учительница.

Как изменилось образование за годы независимости

Богдан Завидовский говорит, что в 1997 году он пошел в первый класс. С тех пор столько всего изменилось: мультимедийные средства, компьютерные классы, интерактивные доски и тому подобное.

Директор школы Андрей Олейник отметил, что изменений в образовании произошло много.

Прежде всего, стала другой роль учителя. Сейчас учитель является наставником, другом для своих учеников. С каждым годом меняется взгляд на сам урок. Сейчас мы имеем больше свободы. Также учебные заведения становятся все более диджитализированными,

– говорит он.

Какую роль молодые педагоги играют в преобразованиях

У многих молодых учителей горят глаза от желания работать. По словам экспертов, часто человек в возрасте 25 лет может провести урок не хуже опытных педагогов, потому что они не боятся экспериментов.

"Неоднократно я обращалась за советом к старшим учителям, неоднократно старшие учителя меня просили о помощи. И я думаю, что это нормально", – говорит учительница Леся Павлюк.

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По ее словам, из-за некоторых стереотипов в учебных заведениях блокируется развитие молодых педагогов. Сейчас это меняется. Мы идем в будущее, поэтому молодые педагоги со своими взглядами очень ценны в школе.

Учитель Ярослав Лысенко уверяет, что сейчас многие молодые педагоги живут идеями изменений, внедрений и новаторства.

Какими будут школы и учителя? Учителя верят, что школы через 30 лет будут давать не только знания, но и ценный опыт. И в первую очередь – опыт взаимодействия с разными людьми.