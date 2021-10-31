Каким ученикам подходит индивидуальное обучение и как его организовать в школе

Полное общее среднее образование в Украине обязательно и гарантируется Конституцией. При некоторых жизненных обстоятельствах каждый ученик может перейти на индивидуальное обучение. В каких случаях это можно сделать и кому оно подойдет – читайте в статье.

Индивидуальное обучение позволит учащемуся освоить учебную программу в особом порядке. Перевести ребенка на индивидуальное обучение можно как в начале, так и в течение учебного года.

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Учащиеся, находящиеся на индивидуальной форме, имеют право участвовать в олимпиадах, соревнованиях, турнирах и конкурсах на общих основаниях. Также их можно награждать похвальными грамотами, благодарностями, медалями.

Законодательство определяет три разновидности индивидуального обучения:

экстернат;

семейная (домашняя) форма;

педагогический патронаж.

Для экстерната и семейной формы есть определенные ограничения – нельзя перейти позже, чем за 3 месяца до годового оценивания.

Добавим, что индивидуальное обучение бесплатное для родителей, а учителя, привлеченные к занятиям с ребенком, будут получать доплату в соответствии с добавленными часами нагрузки.

Особенности индивидуального обучения

Экстернат

Выбирая экстернат, учащиеся овладевают всем материалом самостоятельно дома, после чего их знания проверяют в школе во время ежегодной аттестации.

Кому он подойдет? Такую форму обучения часто выбирают люди, которые выезжают за границу или хотят быстрее пройти программу по отдельным предметам или даже по нескольким классам и получить украинский аттестат.

Например, это могут быть дети, которые профессионально занимаются спортом или имеют высокий учебный потенциал и хотят скорее закончить школу.

Также экстернат можно организовывать для иностранцев или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Украине, беженцев и граждан Украины, проживающих на неподконтрольных территориях или линии разграничения.

Какие документы нужны, чтобы перейти на экспернат:

заявление от одного из родителей или самого ребенка, если он совершеннолетний;

свидетельство о рождении или паспорт ребенка (копия);

медицинская справка 086-1/о;

документ, подтверждающий наличие основания для организации экстернатной формы обучения (например, письмо от федерации клубного спорта);

документ об образовании, если он есть (в противном случае школа будет сначала проводить оценку уровня знаний ученика).

Семейная форма

Такая форма индивидуального обучения возлагает организацию образовательного процесса на родителей, которые хотят и могут учить детей на дому.

Кому она подойдет? Семейная форма больше всего необходима для родителей детей с особыми образовательными потребностями.

Также этой возможностью пользуются семьи, которые по определенным причинам не хотят, чтобы ребенок находился в школе (из-за буллинга, невозможности индивидуальной образовательной траектории и т.д.).

По желанию и за свой счет родители могут привлекать других лиц (учителей, репетиторов, тьюторов и т.д.) к обучению ребенка. В то же время, оценивать знания ученика все-таки будет школа, и будет происходить это раз в полгода.

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Какие документы необходимы для перехода на семейную форму обучения? Самое главное – это заявление от родителей ребенка (основанием считается письменно высказанное желание родителей организовать эту форму обучения для своего ребенка).

Педагогический патронаж

Педагогический патронаж – это индивидуальная учеба, к которой учителя привлечены на всех этапах. Чаще такая разновидность обучения подходит детям, которые по состоянию здоровья не могут ежедневно посещать школу и учиться в коллективе.

Особенность этой формы состоит в том, что ребенок регулярно занимается с учителями, а также периодически приобщается к ученическому коллективу для социализации (например, во время классных и общешкольных мероприятий), может рассчитывать на психологическое сопровождение и т.д.

Кому он подойдет? Педагогический патронаж также организуют для:

лиц до 18 лет, проживающих в населенных пунктах, где количество учащихся не позволяет образовать класс, – то есть, менее пяти человек;

лиц до 18 лет, находящихся под стражей или приговоренных к лишению свободы;

детей, находящихся на стационарном лечении;

детей-беженцев, детей иностранцев и лиц без гражданства, содержащихся в пунктах временного пребывания.

Количество учебных часов в неделю для учащихся на педагогическом патронаже таково:

10 часов для учащихся 1 – 4 классов;

14 часов для учащихся 5 – 9 классов;

16 часов для учащихся 10 – 11 классов.

Какие документы необходимы для организации педагогического патронажа:

заявление от одного из родителей;

справка (вывод) врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья.

Если до перевода на педагогический патронаж ребенок учился в школе по месту жительства, то учителя будут приходить к нему домой по расписанию, согласованному с родителями.

Если же школа расположена далеко (а переходить в другую поближе не хочется), то уж как договорятся родители: ребенок может приезжать в определенные дни, чтобы заниматься очно, или делать это можно дистанционно.

Можно сочетать разные формы индивидуального обучения

Положение об индивидуальном обучении предусматривает возможность сочетания различных форм (например, экстернат в сочетании с одной из институциональных форм, семейной (домашней) формой или педагогическим патронажем).

Это может быть выходом, если ученик или ученица хочет самостоятельно учить только определенные предметы, а не все. Эта возможность реализуется через индивидуальный учебный план, который формируется для учащегося в школе.