Старт учебного года во Львове 1 сентября состоится в обычном режиме. Относительно самого обучения во время пандемии, то ученики будут придерживаться определенных санитарных норм.

Во Львове праздничные линейки не проводят

Несмотря на то, что школы планируют запустить в обычном режиме, учителей все же учат дистанционной работе. Об этом сообщила руководитель управления образования Львова Зоряна Довганик, информирует пресс-служба ЛГС.

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1 сентября состоится в обычном режиме, ведь у нас линейки отменены. Все будет нетрадиционно и креативно. Эпидемиологическая ситуация позволяет открыть заведения среднего образования, поэтому мы готовимся к началу учебного года,

– рассказала Довганик.

Во время перерывов ученики будут носить маски

Ученикам, однако, придется придерживаться определенных санитарных правил. В частности, приходить в школу в масках. На уроках средства защиты можно будет снимать, на переменах – нужно надевать снова. Также в школах будут проводить температурный скрининг и будут опрашивать детей о состоянии их здоровья.

Обеспечивать детей средствами защиты будут учебные заведения,

– добавила Довганик.

Обучение будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Отметим, что ранее МОН обнародовало главные требования к функционированию школ во время пандемии. Все школы нужно обеспечить средствами для дезинфекции и масками, а также оборудовать места для обработки рук. Начало и окончание семестров, а также сроки каникул будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала