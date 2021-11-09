Каким должно быть дистанционное обучение в школах: детальное объяснение МОН

Сейчас в Украине ученики более 3 тысяч школ учатся дистанционно. Многие родители недовольны форматом и организацией дистанционки. Поэтому в Минобразования объяснили, каким должно быть онлайн-обучение в школах.

Кто принимает решение о дистанционном обучении? В МОН отметили, что школы имеют организационную и юридическую автономию, поэтому во время чрезвычайных обстоятельств или карантина учреждение образования по решению педсовета может организовать дистанционку.

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Положение о дистанционной форме обучения утверждено приказом МОН за 8 сентября 2020 года № 1115 "Некоторые вопросы организации дистанционного обучения".

Главные требования к дистанционке

В МОН отметили, что во время дистанционки должны учитываться интересы учащихся. В частности, главными требованиями являются:

регулярное взаимодействие учителей с учениками;

создание условий для участия в занятиях учащихся с особыми образовательными потребностями;

отслеживание результатов обучения учащихся и оказание им поддержки;

использование телефонов или почты для учеников, которые не имеют возможности учиться онлайн.

Нагрузка на школьников

В Минобразования отметили, что онлайн-обучение должно соответствовать государственным стандартам образования, а условия должны быть безопасными, безвредными и здоровыми. В то же время из-за дистанционки не нужно перегружать учеников.

Санитарный регламент для школ определяет такое время на домашние задания:

не больше 1 часа в 3 – 5 классах;

1,5 часа в 6 – 9 классах;

2 часа – в 10 – 11(12) классах;

а учащимся 1 – 2 классов домашнее задание не задается.

Важным является соблюдение санитарно-гигиенических требований, в частности относительно объема и форм подачи учебного материала, заданий для самопроверки и оценки, а также недопущения перегрузки во время работы за компьютером и т. д.,

– подчеркнули в ведомстве.

Кто отвечает за организацию дистанционки? За онлайн-обучение отвечает руководитель учебного заведения, то есть в этом случае – директор школы.

Куда обращаться родителям относительно качества дистанционки

Если у родителей есть вопросы относительно качества дистанционного обучения детей, то, по словам МОН, нужно обращаться к директору школы или в соответствующий орган управления в сфере образования, которому подчиняется заведение.

Так, если учитель нарушает требования проведения дистанционки, то к ответственности могут привлечь директора школы.

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Государственный контроль в сфере образования осуществляет Государственная служба качества образования и ее территориальные органы. Они могут проводить институциональный аудит и внеплановые проверки.

Основанием для проведения внеплановой проверки школы может быть:

обращение человека о нарушениях, которые вредят его правам, законным интересам. Для этого надо подать документы или копии, которые подтверждают такие нарушения;

проверка, удалось ли устранить нарушения, выявленные во время предыдущей проверки;

обращение образовательного омбудсмена.

В то же время в МОН добавили, что Государственная служба качества образования и ее территориальные органы постоянно контролируют качество образовательных услуг во время дистанционного обучения.

К слову, во Львовском центре оценивания рассказали, что дистанционное обучение положительно повлияло на выпускников области. Выяснилось, что многие ученики получили высокие результаты на ВНО-2021. Детали – читайте в статье.