Почему это важно? Стандарт разработан в МОН с участием финского проекта "Учимся вместе". Документ прошел общественное обсуждение и проверку специалистами.

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По словам экспертов, ранее ничего даже похожего на этот документ не существовало. С 2020 года в Украине есть профессиональный стандарт учителя. Долгое время бытовало мнение, что директор – это просто наиболее успешный и опытный учитель.

Но сейчас очевидно, что директор школы должен иметь и ряд других компетенций.

Что было раньше? Ранее у директоров школ были только должностные инструкции с правами и обязанностями руководителя учебного заведения. В прошлом году появилось больше информации об этой должности.

Стандарт директора школы

Так, директором школы может стать только гражданин Украины, который свободно владеет государственным языком, закончил магистратуру, имеет педагогический стаж не менее трех лет.

Также у него должны быть развиты организаторские способности, а состояние физического и психического здоровья не должен препятствовать выполнению профессиональных обязанностей.

Но до появления профессионального стандарта не было документа, в котором были бы описаны компетенции, необходимые руководителю учебного заведения.

Кому и зачем нужен этот стандарт? Особенно этот документ важен, учитывая реформу – новую украинскую школу. Ведь если раньше школы были этакими звеньями предприятия, где все должны были выполнять одинаковые приказы сверху, то сейчас они становятся все более автономными.

На данный момент продолжается переходный этап. Современные учебные заведения должны принимать главные для учебы решения:

определять стратегию,

выбирать учебную программу,

прописывать правила для всех участников учебного процесса в уставе,

определять, где повышать квалификацию учителя,

привлекать средства спонсоров и эффективно их использовать.

Все это невозможно без современных знаний, проактивности и менеджерских способностей директоров школ.

Для чего нужен профессиональный стандарт

Для карьерного роста. Каждый профессиональный стандарт – это ориентир, по которому человек может прокачивать свои профессиональные качества. Так, учитель, который планирует стать директором, теперь получит подсказку, в чем именно он должен разбираться, какие умения и качества развивать.

Для проверки соответствия должности. Конкурсная комиссия, которая будет выбирать на эту должность человека, отныне имеет четкие указания относительно того, кто из кандидатов ближе к, так сказать, идеалу.

Для профессионального развития. Недавно назначенный на должность руководитель школы также сможет наметить план повышения квалификации.

Для программ по повышению квалификации. В будущем именно на профессиональный стандарт должны ориентироваться заведения, которые будут заниматься повышением квалификации, курсы для руководителей школ, а также педагогические университеты.

Какими компетенциями должен обладать современный директор

Пять из них – общие компетенции, которые важны для каждого педагога:

гражданская (демонстрировать активную гражданскую позицию),

социальная (эффективно взаимодействовать, решать конфликты),

культурная (ценить национальную самобытность и мультикультурность),

когнитивная (критически мыслить, а также работать с информацией),

предпринимательская (быть инициативным, предприимчивым).

Чисто профессиональные компетенции в стандарте объединили вокруг этих пяти трудовых функций.

Что должен делать руководитель учебного заведения

Заботиться о стратегическом развитии школы

Для этого нужна нормативно-правовая компетентность, способность стратегически управлять персоналом (мотивировать, создавать условия для непрерывного профессионального развития учителей и многое другое), а еще – стратегически управлять школой.

То есть в целом развивать заведение так, чтобы удовлетворить потребности именно своих учеников, подготовить людей, которые смогут профессионально реализоваться и найдут свое место в современном мире.

Управлять качеством образовательной деятельности

Для этого директор не только должен управлять образовательным процессом и оценивать его результаты, но также уметь привлечь внешний мониторинг качества образования.

Обеспечивать партнерское и сетевое взаимодействие

Для этого руководитель школы должен обладать лидерскими способностями, организовывать эффективную работу коллектива, привлекать специалистов, создавать условия для общественного контроля. А еще обладать эмоционально-нравственной компетентностью.

В соцсетях и частных разговорах не раз можно услышать от учителей, как директор говорит на повышенных тонах, подвергается стрессу и вводит других в стресс. Но теперь задокументировано, что руководитель школы обязан создавать положительный психологический климат и управлять собственными эмоциональным состоянием.

И это уже первый шаг к новому образу современного украинского директора школы. Конечно, эта компетенция – нелегкое дело. Тем более, условия труда руководителя школы отнесены к управленческой деятельности, связанной с повышенным нервно-эмоциональным и интеллектуальным напряжением.

Непрерывно профессионально развиваться

Имеются в виду способность к обучению на протяжении жизни, без которой сейчас вообще никуда, а еще – инновационная компетентность, то есть разобраться в современных тенденциях в образовании, воплощать в школе новации, перспективные педагогические идеи.

В стандарте предусмотрено: от директора школы ожидают ежегодного повышения профессионального мастерства (самообразование, онлайн-курсы, тренинги, семинары, мастер-классы). А после назначения на должность он в первый же год должен пройти курс по управленческой деятельности.