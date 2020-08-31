Для учителей разработали материалы для первого урока, на котором они должны рассказать ученикам основные и важные правила респираторной гигиены и то, как защититься от коронавируса.

Материалы разработал общественный союз "Освитория" в рамках программы от ЮНИСЕФ Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки.

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Поскольку этот учебный год будет проходить в особых условиях, школам важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. С такой идеей согласно и Министерство образования и науки, и правительство, и президент Украины.

В МОН порекомендовали педагогам для проведения интерактивного урока воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами.

Эти материалы помогут:

объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина;

развенчать мифы о COVID-19;

ознакомить с правилами респираторной гигиены;

проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомить с алгоритмом действий.

Как провести урок для учащихся 1 – 4 классов: смотрите интерактивный урок в фото

Как провести урок для учащихся 5 – 11 классов: смотрите интерактивный урок в фото



Больше материалов для первого урока в школе – читайте по ссылке.

Добавим, что некоторым школам советуют ввести смешанное обучение, чтобы обезопасить учеников от заражения коронавирусом. Так, исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский заверил, что школа в любой зоне может ввести такое обучение в старших классах.

"Такое решение должен принять директор после общения с классным руководителем. К примеру, если в классе около 30 детей, то 15 учеников могут прийти на урок, а остальные 15 – будут смотреть этот же урок дома онлайн", – сказал он.

По его словам, через несколько дней школьники должны поменяться: те, кто был в классе, должны остаться дома и смотреть урок онлайн, а взамен другие – вернутся в школу.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала