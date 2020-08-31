Каким должен быть первый урок в школе о коронавирусе: материалы для учителей
Для учителей разработали материалы для первого урока, на котором они должны рассказать ученикам основные и важные правила респираторной гигиены и то, как защититься от коронавируса.
Материалы разработал общественный союз "Освитория" в рамках программы от ЮНИСЕФ Украины в сотрудничестве с Министерством образования и науки.
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Поскольку этот учебный год будет проходить в особых условиях, школам важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. С такой идеей согласно и Министерство образования и науки, и правительство, и президент Украины.
В МОН порекомендовали педагогам для проведения интерактивного урока воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами.
Эти материалы помогут:
- объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина;
- развенчать мифы о COVID-19;
- ознакомить с правилами респираторной гигиены;
- проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомить с алгоритмом действий.
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Добавим, что некоторым школам советуют ввести смешанное обучение, чтобы обезопасить учеников от заражения коронавирусом. Так, исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский заверил, что школа в любой зоне может ввести такое обучение в старших классах.
"Такое решение должен принять директор после общения с классным руководителем. К примеру, если в классе около 30 детей, то 15 учеников могут прийти на урок, а остальные 15 – будут смотреть этот же урок дома онлайн", – сказал он.
По его словам, через несколько дней школьники должны поменяться: те, кто был в классе, должны остаться дома и смотреть урок онлайн, а взамен другие – вернутся в школу.
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