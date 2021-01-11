Санитарный регламент для школ, который вступил в силу с 1 января 2021 года, ограничивает время непрерывной работы учащихся с техническими средствами обучения, в частности компьютерами, планшетами и другими гаджетами. Однако продолжительность уроков остается неизменной.

Из-за локдауна школы после зимних каникул начнут учебу дистанционно. Это предполагает синхронное и асинхронное взаимодействие учителя и учащихся во время уроков, сообщает пресс-служба МОН.

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Отметим, что синхронный режим – это когда учитель и ученики одновременно находятся на онлайн-уроке или общаются с помощью средств аудио- или видеоконференции. В то же время асинхронный режим – это когда учитель имеет консультации с учениками, или дети самостоятельно прорабатывают материал.

Продолжительность онлайн-урока в классах

Однако новый санитарный регламент предусматривает соответствующее количество времени, которое дети должны проводить за компьютерами. Так, ограничено время непрерывной работы с техническими средствами обучения:

для учеников 1 класса – не больше 10 минут;

для учащихся 2-4 классов – не больше 15 минут;

для учеников 5-7 классов – не больше 20 минут;

для учащихся 8-9 классов – 20 – 25 минут;

для учащихся 10-11 классов – до 30 минут, но если длится второй час занятий, то – 20 минут;

при спаренных уроках для учащихся 10-11 классов – не более 25 – 30 минут на первом учебном занятии и не более 15 – 20 минут на втором учебном занятии.

Итак, продолжительность учебных занятий, определенная законодательством, сохраняется: это 35 минут для 1 класса, 40 минут для 2 – 4 классов, 45 минут для 5 – 12 классов.

Каким должен быть онлайн-урок в классе

Стоит лишь ограничивать время непрерывной работы с компьютером для избежания рисков для здоровья.

Например, для учащихся 5 класса время непрерывной работы с компьютером составляет максимум 20 минут. Это время учитель может использовать для синхронного взаимодействия (онлайн) – для объяснения или изложения материала урока, практического закрепления изученного, проверки результатов обучения тому подобное, подчеркнули в МОН.

Остальное время учебного занятия – а это 25 минут для 5 – 11 классов – учитель должен организовывать работу в асинхронном режиме, то есть офлайн, без компьютера.

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В это время ученики могут выполнять упражнения в рабочей тетради, работать с текстом или заданиями в учебнике, выполнять творческие задания и тому подобное. А в конце занятия учитель может вернуться к режиму видеоконференции для обсуждения выполненных заданий, работы с электронной образовательной платформой и тому подобное.

Кроме того, санитарный регламент предусматривает, что во время работы с компьютерами обязательным является проведение упражнений по двигательной активности и гимнастике для глаз.

Добавим, что не каждый урок обязательно должен проводиться с использованием синхронного режима взаимодействия учителя и учащихся. Школа может составить расписание занятий, согласно которому некоторые занятия будут проходить только асинхронно.

Согласно стандартам, по меньшей мере 30% учебного времени, предусмотренного образовательной программой школы, должно организовываться в синхронном режиме.

В то же время равномерность распределения этого времени между различными учебными предметами и целесообразность чередования занятий обеспечивает руководитель школы.