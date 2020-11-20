Эксперты считают, что невозможно изменить образование без мотивированного и хорошо подготовленного учителя, который является профессионалом своего дела. Каким же должен быть идеальный учитель – читайте в материале.

Первый заместитель директора Украинского института развития образования Наталья Софий считает, что параллельно с высокими ожиданиями от учителя, важно их самих поддерживать, передает "Зеркало недели".

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По ее словам, поддержать педагогов поможет "Профессиональный стандарт учителя" – документ, который объясняет, каким должен быть учитель и какими общими и профессиональными компетентностями он должен обладать.

Софий рассказала, что работа над новым стандартом началась еще в 2019 году, к нему были привлечены учителя, руководители школ, представители учреждений высшего педобразования, общественных организаций и тому подобное.

Она добавила, что документ уже почти готов к принятию. А в процессе создания профессионального стандарта учителя использовался международный опыт, в частности из Австралии и Чехии.

Каким должен быть идеальный учитель

Обязанности учителя зависят от того, какие функции он выполняет. Обычно они такие:

Обучение учащихся

Это предполагает, что учитель постоянно совершенствует знание предмета и использует современные формы, методы обучения, понятно объясняет и грамотно говорит, знает один из иностранных языков, владеет цифровыми технологиями и тому подобное.

Партнерское взаимодействие с детьми, родителями, другими педагогами

Этот долг требует от учителя способности понимать собственные эмоции, эмоции учащихся и умение реагировать и учитывать их, а также способность к сотрудничеству на принципах партнерства и командной работы.

Учитель должен быть в дружеских отношениях с ребенком / Фото Globuya

Участие в организации безопасной и инклюзивной образовательной среды

Это крайне важно, потому что эта функция предполагает способность учитывать потребности и индивидуальные особенности каждого ученика, заботиться о его здоровье и безопасности, принимать участие в организации обучения, которое должно быть безопасным и инклюзивным.

Управление образовательным процессом

Оно требует от учителя способности создавать и адаптировать учебные программы, планировать обучение на год, семестр, урок, организовывать учащихся на уроке и во внеурочной деятельности, оценивать индивидуальные учебные достижения учащихся.

Непрерывное профессиональное развитие

Учитель должен постоянно учиться, совершенствовать свои умения, рефлексировать. В частности, непрерывное профессиональное развитие предусматривает три профессиональные компетентности: инновационную, обучаемость на протяжении жизни и рефлексивную компетентность.

Добавим, что на вопрос "будете ли вы использовать профессиональный стандарт учителя" 62% респондентов ответили "да" и 33% — "скорее, да". Следовательно, подавляющее большинство учителей и руководителей школ видят практическую ценность этого документа.

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Зато организатор премии Global Teacher Prize Ukraine рассказала изданию "Освитория", что самая главная черта у учителя – это любовь к детям.

Вторая менее важная черта — способность отойти от авторитарного формата и быть на уровне с детьми. Это отличает классного учителя. Если воспринимать детей на одном уровне с собой, то можно научиться от них не меньше, чем они от вас,

– говорит она.

А победитель премии Global Teacher Prize Ukraine в 2017 году Паул Пшеничка считает, что учитель может обладать самыми разными навыками, но прежде всего должен быть личностью, чтобы консолидировать детей вокруг себя. "Также он должен прекрасно знать свой предмет, положительно относиться к детям и иметь внутренний стержень", – добавил он.