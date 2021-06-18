Такое дошкольное учреждение 2 года назад основала Леся Мыськив. Она признается, что среди "бетонных джунглей" пыталась обустроить зеленую детскую зону.

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В детсаду есть даже огород

В этом дошкольном учреждении среди многоэтажек есть даже собственный огород. Воспитатели вместе с детьми высаживают все необходимое, а затем собирают урожай.

Подсолнечник, капуста, помидоры, огурцы. Такие участки, как огород, то ты словно побывал у бабушки. У нас есть настоящие соты и мы вместе с малышами изучаем, как появляется мед,

– рассказала Леся Мыськив.



Детям рассказывают, как появляется мед / Скриншот из видео 24 канала

Воспитатели – не только наставники

Воспитатели, работающие с детьми, должны быть не только наставниками для них, но и друзьями. По словам воспитательницы Нели Салай, все нужно делать с положительными эмоциями, большим желанием, чтобы у детей была мотивация что-то сделать.

Ежедневные занятия в детсаду не обходятся и без спорта.

Не так, как мы привыкли думать, что это физкультура – на ножках попрыгали и пробежались. Нет, занятия должны быть креативными, с веселым времяпрепровождением, чтобы им было интересно,

– рассказала инструктор по физическому воспитанию и футболу Алиса Богданович.

Также в детсаду есть бассейн, где плавают мамы с малышами.

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Для кухни нужен настоящий профессионал

В идеальном детском саду на кухне должен быть настоящий профессионал. В дошкольном учреждении Леси Мыськив шеф-поваром является участник телевизионного проекта Игорь Палаяни. Он говорит, что ответственности с детьми значительно больше чем со взрослыми.

"Это же детская кухня. Нужно придерживаться всех правил, проверять и нитраты и радиацию. Также есть детки с определенными проблемами со здоровьем. Для них готовим отдельно", – отметил шеф-повар Игорь Палаяни.



Уголок на кухне детсада / Скриншот с видео 24 канала

Также в детсаду есть психолог, который помогает деткам адаптироваться к новым условиям. Также он дает возможность родителям ускорить этот процесс.

Идеальный садик – это, конечно, то место, где дети счастливы. Однако следует понимать, что счастьем малышей должны обеспечить взрослые.