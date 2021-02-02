В Украине часто поднимаются дискуссии о том, должна ли быть обязательной школьная форма на общегосударственном уровне. Как же относятся к дресс-коду школьников за рубежом – читайте в материале.

Источник: Пресс-служба образовательного омбудсмена

Отношение к обязательной школьной форме в разных странах зависит прежде всего от традиций, исторического и экономического факторов и правовых аспектов.

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Многие страны заявляют, что положительный эффект от введения дресс-кода для учеников было бы чрезмерным посягательством правительства на личную свободу учеников и родителей. Поэтому Швейцария, Германия, Польша и США поделились интересными советами для школ о политике установления школьной формы.

Почему во многих странах нет обязательной формы для учеников

Экономический аспект

В Польше отменили обязательную школьную форму еще в 1980-х годах из-за экономических проблем, поскольку в стране начался масштабный кризис. В частности, начали возникать трудности с приобретением школьной формы.

Но уже в 2006 году была попытка восстановить школьную форму в стране, однако уже через два года это требование отменили. Сейчас школьную форму можно увидеть на учениках некоторых частных школ, в интернатах или католических школах.

Исторический аспект

Здесь ярким примером является Германия. В этой стране вообще нет традиции носить школьную форму, поэтому почти все ученики и студенты государственных и частных учебных заведений не имеют дресс-кода.

Интересно, что в Германии даже избегают словосочетания "школьная форма", а вместо него употребляют "школьная одежда". Этому прежде всего способствовал исторический контекст: школьная форма для немцев ассоциируется с воспоминаниями о форме Гитлерюгенда во время войны.

Там однажды появилась инициатива ввести школьную форму, но это предложение встретило противодействие профсоюза учителей и оппозиционных политических партий.



Школа в Германии / Фото dw.com

Зато в Швейцарии также никогда не было традиции и требования носить школьную форму, за исключением небольшого количества частных школ (там может быть дресс-код – серые брюки и белая рубашка-поло, к примеру).

В целом в Швейцарии вопрос внутришкольного дресс-кода решают учебные заведения самостоятельно. А на федеральном уровне действует пока только единое для всех решение суда, согласно которому, в школах разрешено носить мусульманский платок.

Правовой аспект

В Швеции законодательно определили, что требование к обязательной форме является нарушением прав человека, поскольку одежду и внешний вид следует считать индивидуальным выражением, и это должны решать сами ученики.

В то же время в США на общегосударственном уровне обязательность школьной формы не регулируется. Там каждый штат проводит свою политику по этому вопросу.

Так, в большинстве школ США школьная форма не нужна, но зато применяется стандартизированный дресс-код, который адаптируется в каждой школе с учетом ее особенностей. Но некоторые исследователи утверждают, что почти каждая пятая государственная школа США (21%) требует от учеников носить школьную форму.



Школьная форма в США / Фото neu

Некоторые штаты приняли законы, позволяющие школьным советам регулировать одежду учеников. Например, в школах штата Теннесси запрещено носить "одежду, связанную с бандитскими действиями или группировками".

Интересная история: В одной из школ штата Северная Каролина директор школы угрожал ученице арестом за нарушение школьного дресс-кода, поскольку она была одета в рубашку, через которую просматривались плечи и ключица.



После того, как школа угрожала отчислить девушку и запретила ей идти на выпускной, многие одноклассники поддержали девушку в соцсетях. Тогда дело взорвалось в прессе.

Каким должен быть дресс-код в школе: советы

Юрист Американского общества защиты гражданских свобод Гален Шервин дала советы для школ о политике установления дресс-кода:

Дресс-коды не могут быть дискриминационными

Поэтому когда определяются требования к одежде, они не должны отличаться в зависимости от пола или расы. В частности, школы не могут базировать дресс-код на половых стереотипах.

Кроме того, школы не могут дискриминировать учеников на основе сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерных проявлений.

Дресс-коды не должны применяться к определенным группам учеников неравномерно

Это может нарушать законы, запрещающие расовую и половую дискриминацию. Ведь дресс-коды иногда неравномерно применяются к девушкам через ношение одежды, которая считается "отвлечением" внимания ребят в классе.

Школы не могут дискриминировать учеников за взгляды, которые высказываются через их одежду

Школьники государственных школ не теряют своих конституционных прав на свободу слова и выражения в школе. Поэтому, если школа допускает ношение футболки с лозунгами или браслетов, она должна позволять их независимо от того, какое сообщение они выражают.

Но школа может запретить носить одежду с непристойными сообщениями, содержащими нецензурные оскорбительные слова, призывающие употреблять наркотики и тому подобное.

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Ученик имеет право носить одежду, которая передает его политические или религиозные взгляды

Школьник, например, имеет право носить футболку, что одобряет или критикует определенного политика, поддерживает социальную проблему или выступает против нее. Или же носить хиджаб, если ученица – мусульманка и тому подобное. Также запрещены кодексы ухода, регулирующие длину волос, украшения или пирсинг ушей, потому что они могут нарушить много вопросов и прав учеников.

То есть школы не могут устанавливать противоречивый законам или ученикам дресс-код. Дети обязательно должны быть проинформированы о своих правах, чтобы они могли высказаться, если есть нарушения.

Так, во многих странах нет законов, которые бы на общегосударственном уровне устанавливали обязательность школьной формы. Государства предоставляют учебным заведениям автономию в этом вопросе.