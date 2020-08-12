Каким должен быть директор школы: МОН разработало профессиональный стандарт
Министерство образования и науки разработало профессиональный стандарт директора школы, но он еще нуждается в обсуждении. Так, руководитель учреждения общего среднего образования должен свободно владеть украинским языком и иметь высшее образование.
Министерство образования обнародовало проект документа относительно стандарта директора для общественного обсуждения.
Интересно Открытые классы и разделение учеников: как школы в Киеве готовятся к новому учебному году
Каким должен быть директор школы
Министерство образования и науки считает, что руководитель учреждения должен свободно владеть государственным языком, иметь высшее образование степени не ниже магистра, а также стаж педагогической и/или научно-педагогической работы на срок до трех лет.
К тому же, директор школы должен иметь организаторские способности и состояние физического и психического здоровья, которое не препятствует выполнению профессиональных обязанностей.
Руководитель школы избирается на должность по результатам конкурса. Профессиональный стандарт директора школы также определяет особенности его работы.
Что должен делать директор школы
- организовать эффективную работу коллектива учебного заведения;
- назначать на должность и увольнять работников в соответствии с профессиональными стандартами;
- обеспечивать автономию заведения общего среднего образования, в том числе и финансовую;
- распределять и утверждать педагогическую нагрузку между учителями и другими педагогическими работниками по согласованию с профсоюзным комитетом;
- разрабатывать и подавать правила внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются общим собранием трудового коллектива;
- устанавливать педагогам и другим работникам доплаты, надбавки, премии, в том числе за использование в образовательном процессе иностранных языков, современных технологий, реализацию инновационных проектов и тому подобное;
- выполнять другие функции, предусмотренные статьей 38 Закона Украины "О среднем образовании".
Экспертам эти требования к директору не нравятся
В то же время образовательный эксперт Виктор Громовой проанализировал эти требования к директорам учебных заведений. И, по его словам, они не соответствуют реалиям. Эксперт уверяет, что руководители школ, при условии владения всеми компетенциями, прописанными в стандарте, должны получать в сотни раз большую заработную плату.
"Примеряю на себя профессиональный стандарт директора школы. Пока не дотягиваю. А если доживу, буду просить за такую работу плату от 1 миллиона долларов в год", – прокомментировал Громовой, который является заслуженным учителем Украины.