Министерство образования и науки разработало профессиональный стандарт директора школы, но он еще нуждается в обсуждении. Так, руководитель учреждения общего среднего образования должен свободно владеть украинским языком и иметь высшее образование.

Министерство образования обнародовало проект документа относительно стандарта директора для общественного обсуждения.

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Каким должен быть директор школы

Министерство образования и науки считает, что руководитель учреждения должен свободно владеть государственным языком, иметь высшее образование степени не ниже магистра, а также стаж педагогической и/или научно-педагогической работы на срок до трех лет.

К тому же, директор школы должен иметь организаторские способности и состояние физического и психического здоровья, которое не препятствует выполнению профессиональных обязанностей.

Руководитель школы избирается на должность по результатам конкурса. Профессиональный стандарт директора школы также определяет особенности его работы.

Что должен делать директор школы

организовать эффективную работу коллектива учебного заведения;

назначать на должность и увольнять работников в соответствии с профессиональными стандартами;

обеспечивать автономию заведения общего среднего образования, в том числе и финансовую;

распределять и утверждать педагогическую нагрузку между учителями и другими педагогическими работниками по согласованию с профсоюзным комитетом;

разрабатывать и подавать правила внутреннего трудового распорядка, которые утверждаются общим собранием трудового коллектива;

устанавливать педагогам и другим работникам доплаты, надбавки, премии, в том числе за использование в образовательном процессе иностранных языков, современных технологий, реализацию инновационных проектов и тому подобное;

выполнять другие функции, предусмотренные статьей 38 Закона Украины "О среднем образовании".

Экспертам эти требования к директору не нравятся

В то же время образовательный эксперт Виктор Громовой проанализировал эти требования к директорам учебных заведений. И, по его словам, они не соответствуют реалиям. Эксперт уверяет, что руководители школ, при условии владения всеми компетенциями, прописанными в стандарте, должны получать в сотни раз большую заработную плату.

"Примеряю на себя профессиональный стандарт директора школы. Пока не дотягиваю. А если доживу, буду просить за такую ​​работу плату от 1 миллиона долларов в год", – прокомментировал Громовой, который является заслуженным учителем Украины.