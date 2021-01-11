В Киеве с 11 января начинается II семестр 2020-2021 учебного года. Он имеет свою традиционную специфику, а к этому добавился еще и коронавирус. В частности, из-за локдауна школы будут учить учеников в дистанционном режиме.

Кроме того, в первом семестре школы больше внимания уделяли классам (1, 5, 10), но второй семестр – это семестр повышенного внимания к выпускникам (4, 9, 11 классы). Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян рассказала в фейсбуке об особенностях II семестра для учеников.

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По ее словам, теперь не будет разделения на четверти. Раньше эта четверть всегда прерывалась на карантин из-за гриппа или сильных морозов. Карантин мог длиться до трех недель.

В этот период мы никогда не организовывали ни смешанного, ни дистанционного обучения. Издавали распоряжения и приказы о том, что учебные программы по предметам выполнены за счет уплотнения учебного материала,

- добавила Фиданян.

Особенности второго семестра через COVID-19

Уже разработаны возможные варианты проведения ВНО – их около четырех. Но окончательно варианта до сих пор нет.



– их около четырех. Но окончательно варианта до сих пор нет. Семестр начинается дистанционно для учеников в Киеве. А все из-за локдауна. МОН рекомендует школам перейти на онлайн-обучение или продлить каникулы. Но каждая школа принимает решение самостоятельно.



Как школы должны организовать обучение / Фото Департамента образования

Департамент образования и науки создал Google-календарь , в котором есть важная информация и для родителей, и для педагогов, которые находятся в условиях карантинных ограничений.



, в котором есть важная информация и для родителей, и для педагогов, которые находятся в условиях карантинных ограничений. Интересно, что ученикам и учителям в Киеве, которые не имеют средств для дистанционного обучения на дому и проживают в шаговой доступности, разрешили учиться онлайн с использованием школьной компьютерной техники.



Для общения с родителями учеников рекомендовали создать школьные электронные ящики.



Также просили предоставить разъяснения, что онлайн-урок не может длиться 45 минут. В частности, непрерывная продолжительность уроков по ТЗН (дистанционно с техническими средствами обучения) должна быть:

– для учащихся 1 классов – не более 10 минут;

– для учащихся 2 – 4 классов – не более 15 минут;

– для учащихся 7 классов – не более 20 минут;

– для учащихся 8 – 9 классов – 20-25 минут;

– для учащихся 10-11 (12) классов на 1-м часе занятий до 30 минут, на 2-м часе занятий – 20 минут.

В учреждениях профессионального образования каникулы продлятся еще неделю – до 18 января. Ведь они ушли на каникулы на неделю позже.

Добавим, что детские сады не прерывали свою работу. Хотя их посещаемость была низкой. Меньше всего воспитанников в период рождественско-новогодних выходных посещали сады Дарницкого и Святошинского районов.

Внешкольные учреждения тоже работали все каникулярное время. В дальнейшем они тоже продолжат свою работу.