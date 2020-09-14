В 2021 году выпускники смогут сдавать ВНО по 5 учебным предметам, после школы. В частности, по украинскому языку и литературе, а также отдельно только по украинскому языку. Каким будет тестирование в следующем году – читайте ниже.

Ответы на самые актуальные вопросы по ВНО в 2021 году предоставила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает 24 канал.

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Два ВНО по украинскому языку

В 2021 году абитуриенты могут сдавать ВНО по украинскому языку и литературе или отдельно только по украинскому языку. Они будут самостоятельно выбирать, что именно сдавать.

Тем не менее, благодаря тестированию по украинскому языку и литературе выпускник получит аж три оценки: за ГИА, за ВНО по украинскому языку и за ВНО по украинскому языку и литературе. А если выпускник не хочет поступать в ВУЗ, то он может сдать только ВНО по украинскому языку. Это позволит ему получить только оценку по ГИА.

Вопросы о ВНО по украинскому языку и литературе

Будут ли задания на знание првил нового правописания? По словам Вакуленко, в 2021 году таких задач не будет, они это будут внедрять в течение следующих 5 лет.

Но участник тестирования может при необходимости указать определенное слово по новому правописанию во время развернутого ответа.

Сколько продлится ВНО по украинскому языку и литературе? По украинскому языку ВНО продлится 150 минут, по украинскому языку и литературе – 210 минут.

Каким будет тест по украинскому языку и литературе? Участники начнут тестирование с выполнения заданий по литературе, а затем задания по украинскому языку.

Изменится ли задание по написанию собственного высказывания? Это для участников ВНО упростится, ведь задание будет содержать инфографики, таблицы и диаграммы, которые облегчат работу выпускников и могут стать опорой. А сама формулировка задачи будет уточненной.

Как подготовиться к тестированию:

ознакомиться с видеоматериалами Украинского центра оценивания качества образования;

много читать, анализировать прочитанное;

систематизировать изученный материал по украинскому языку и литературе, хорошо проработать все, что изучили за последние годы.

Демонстрационные варианты сертификационных работ по украинскому языку, по украинскому языку и литературе размещены на странице рубрики " ВНО-2021".