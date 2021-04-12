В частности, поступающие в магистратуру могут сдавать тест по английскому, немецкому, французскому или испанскому языку.

К теме ВНО в магистратуру: какие экзамены должны сдавать поступающие после бакалавриата в 2021 году

Общее количество заданий в тесте – 42. На их выполнение отводится 60 минут. Тест будет состоять из 2 частей – проверка чтения (22 задания) и использование языка (20 заданий).

Известно, что тест будет содержать задания трех типов:

на выбор одного правильного ответа,

на установление соответствия,

на заполнение пропусков в тексте.

Что такое ЕВЭ? Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) – это форма вступительного испытания по технологии ВНО по иностранному языку для поступления на магистратуру. Программа ЕВЭ создана с учетом общеевропейских рекомендаций (уровень В1-В2).

За каждый правильно предоставленный ответ участник тестирования сможет получить 1 балл. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 42 балла.

Отметим, что регистрация для участия во вступительных испытаниях для поступления в магистратуру продлится с 11 мая до 3 июня 2021 года включительно.

Кроме того, в 2021 году поступающие в магистратуру могут подать результаты ЕВЭ по иностранному языку прошлого года (или 2021).

К слову, Министерство образования и науки планирует запустить в 2021 году электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Больше об этом – читайте по ссылке.