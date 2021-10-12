Каким будет тест ЕГКЭ для выпускников по "Праву" и "Международному праву" с 2022 года

Министерство образования и науки утвердило программу единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) по специальностям "Право" и "Международное право" для выпускников магистратуры. Каким будет экзамен – читайте в статье.

ЕГКЭ – это обязательный компонент аттестации специальных компетентностей, определенных стандартами высшего образования и достаточных для работы по выбранной специальности.

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В порядке утверждения квалификационный экзамен по специальностям "Право" и "Международное право" планируют провести в декабре 2021 года для выпускников магистратуры.

Формат проведения будет уточнен с учетом эпидемиологической ситуации и соответствующих технических возможностей.

Каким будет ЕГКЭ для выпускников

Экзаменационная работа будет состоять из фабул (описаний фактических обстоятельств ситуации). К каждой фабуле будет прилагаться не более 12 тестовых заданий по следующим типам:

задания, имеющие по четыре варианта ответа, среди которых лишь один правильный;

задания, имеющие по семь вариантов ответов, среди которых лишь три правильные;

задачи, требующие определения последовательности / приоритетности;

задачи, требующие определения соответствия.

Общее количество тестовых заданий – 120, на выполнение которых участникам будет отведено 180 минут. Соответственно, максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать за все правильные ответы – 120 тестовых баллов.

Программа ЕГКЭ

Программа ЕГКЭ по специальностям "Право" и "Международное право" состоит из 12 разделов:

Конституционное право Украины;

Административное право Украины;

Административное судопроизводство в Украине;

Международное публичное право, международная защита прав человека;

Гражданское право Украины;

Гражданское процессуальное право Украины;

Трудовое право Украины;

Международное частное право;

Уголовное право Украины;

Уголовное процессуальное право Украины;

Международное уголовное право, включая международное сотрудничество в сфере предотвращения преступности;

Общие этические требования юридической профессии.

Программа разработана рабочей группой по вопросам методического, организационного и аналитического обеспечения ЕГКЭ по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право", в состав которой входят работники МОН, юристы, ученые и другие.

К слову, МОН подготовило проект новых условий приема на обучение для абитуриентов на 2022 год. В частности, предусматриваются следующие основные изменения в поступлении-2022: