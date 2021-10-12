Каким будет тест ЕГКЭ для выпускников по "Праву" и "Международному праву" с 2022 года

12 октября 2021 , 13:03
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Источник:

Министерство образования и науки

Министерство образования и науки утвердило программу единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) по специальностям "Право" и "Международное право" для выпускников магистратуры. Каким будет экзамен – читайте в статье.

ЕГКЭ – это обязательный компонент аттестации специальных компетентностей, определенных стандартами высшего образования и достаточных для работы по выбранной специальности.

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В порядке утверждения квалификационный экзамен по специальностям "Право" и "Международное право" планируют провести в декабре 2021 года для выпускников магистратуры.

Формат проведения будет уточнен с учетом эпидемиологической ситуации и соответствующих технических возможностей.

Каким будет ЕГКЭ для выпускников

Экзаменационная работа будет состоять из фабул (описаний фактических обстоятельств ситуации). К каждой фабуле будет прилагаться не более 12 тестовых заданий по следующим типам:

  • задания, имеющие по четыре варианта ответа, среди которых лишь один правильный;
  • задания, имеющие по семь вариантов ответов, среди которых лишь три правильные;
  • задачи, требующие определения последовательности / приоритетности;
  • задачи, требующие определения соответствия.

Общее количество тестовых заданий – 120, на выполнение которых участникам будет отведено 180 минут. Соответственно, максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать за все правильные ответы – 120 тестовых баллов.

Программа ЕГКЭ

Программа ЕГКЭ по специальностям "Право" и "Международное право" состоит из 12 разделов:

  • Конституционное право Украины;
  • Административное право Украины;
  • Административное судопроизводство в Украине;
  • Международное публичное право, международная защита прав человека;
  • Гражданское право Украины;
  • Гражданское процессуальное право Украины;
  • Трудовое право Украины;
  • Международное частное право;
  • Уголовное право Украины;
  • Уголовное процессуальное право Украины;
  • Международное уголовное право, включая международное сотрудничество в сфере предотвращения преступности;
  • Общие этические требования юридической профессии.

Программа разработана рабочей группой по вопросам методического, организационного и аналитического обеспечения ЕГКЭ по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право", в состав которой входят работники МОН, юристы, ученые и другие.

К слову, МОН подготовило проект новых условий приема на обучение для абитуриентов на 2022 год. В частности, предусматриваются следующие основные изменения в поступлении-2022:

  • Расширят возможность для дополнительного набора на контракт бакалавров дневной формы обучения.
  • Усовершенствуют распределение объема бюджета по отраслям знаний, межотраслевым и подотраслевым группам.
  • Изменят перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилят роль математики при поступлении в вуз.
  • Сократят перечень бумажных копий документов, которые должны подавать абитуриенты (речь идет о заявлениях в бумажной форме) – не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в электронной базе.
  • ЕПВИ в магистратуру планируют проводить с использованием технологий ВНО для таких специальностей:
    05 "Социальные и поведенческие науки",
    06 "Журналистика",
    07 "Управление и администрирование",
    08 "Право",
    28 "Публичное управление и администрирование",
    29 "Международные отношения".
  • Для поступающих на специальность 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.
Автор: Марія Бондар