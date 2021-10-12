ЕГКЭ – это обязательный компонент аттестации специальных компетентностей, определенных стандартами высшего образования и достаточных для работы по выбранной специальности.
Читайте также Шкарлет рассказал, в каких странах откроют филиалы украинских вузов
В порядке утверждения квалификационный экзамен по специальностям "Право" и "Международное право" планируют провести в декабре 2021 года для выпускников магистратуры.
Формат проведения будет уточнен с учетом эпидемиологической ситуации и соответствующих технических возможностей.
Каким будет ЕГКЭ для выпускников
Экзаменационная работа будет состоять из фабул (описаний фактических обстоятельств ситуации). К каждой фабуле будет прилагаться не более 12 тестовых заданий по следующим типам:
- задания, имеющие по четыре варианта ответа, среди которых лишь один правильный;
- задания, имеющие по семь вариантов ответов, среди которых лишь три правильные;
- задачи, требующие определения последовательности / приоритетности;
- задачи, требующие определения соответствия.
Общее количество тестовых заданий – 120, на выполнение которых участникам будет отведено 180 минут. Соответственно, максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать за все правильные ответы – 120 тестовых баллов.
Программа ЕГКЭ
Программа ЕГКЭ по специальностям "Право" и "Международное право" состоит из 12 разделов:
- Конституционное право Украины;
- Административное право Украины;
- Административное судопроизводство в Украине;
- Международное публичное право, международная защита прав человека;
- Гражданское право Украины;
- Гражданское процессуальное право Украины;
- Трудовое право Украины;
- Международное частное право;
- Уголовное право Украины;
- Уголовное процессуальное право Украины;
- Международное уголовное право, включая международное сотрудничество в сфере предотвращения преступности;
- Общие этические требования юридической профессии.
Программа разработана рабочей группой по вопросам методического, организационного и аналитического обеспечения ЕГКЭ по специальностям 081 "Право" и 293 "Международное право", в состав которой входят работники МОН, юристы, ученые и другие.
К слову, МОН подготовило проект новых условий приема на обучение для абитуриентов на 2022 год. В частности, предусматриваются следующие основные изменения в поступлении-2022:
- Расширят возможность для дополнительного набора на контракт бакалавров дневной формы обучения.
- Усовершенствуют распределение объема бюджета по отраслям знаний, межотраслевым и подотраслевым группам.
- Изменят перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилят роль математики при поступлении в вуз.
- Сократят перечень бумажных копий документов, которые должны подавать абитуриенты (речь идет о заявлениях в бумажной форме) – не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в электронной базе.
- ЕПВИ в магистратуру планируют проводить с использованием технологий ВНО для таких специальностей:
05 "Социальные и поведенческие науки",
06 "Журналистика",
07 "Управление и администрирование",
08 "Право",
28 "Публичное управление и администрирование",
29 "Международные отношения".
- Для поступающих на специальность 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-М, если они его сдавали.