Согласно плану, Президентский университет заработает 1 октября 2023 года. К этому времени должны быть уже сформированы образовательно-научные направления, определены преподаватели и сдана в эксплуатацию первая очередь строительства (учебно-лабораторный корпус и апарт-отель).

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Обучение в Президентском университете

Начать набор студентов заведение должно раньше – старт обучения запланирован на 1 октября 2023 года. Обучение для студентов будет бесплатным. В первом наборе будет 120 человек, по 20 студентов на шесть основных направлений.

Шкарлет рассказал, что планируется шесть специальностей и программ:

информационные технологии;

кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

новейшие энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

международные отношения и безопасность

"Эта точка перезагрузки в системе высшего образования позволит преподавателям и студентам формировать собственную образовательную траекторию, пользоваться дуальной формой образования, зарабатывать роялти собственным интеллектом", – сказал Шкарлет.

Проект Президентского университета / Скриншот 24 канала

По его словам, чтобы сформировать эту "точку перезагрузки системы высшего образования" создадут отдельный законопроект.

Государство пытается вложить средства в настоящих лидеров, а их будет два-три. В конце концов, один Илон Маск перевернул существующий уклад в электрификации и полетах в космос, один маленький стартапчик "Фейсбук" перевернул мир. Один человек, не нужно много,

– сказал Шкарлет.

Кто будет работать в Президентском университете – тоже пока неизвестно. Министр образования объясняет, что на должности преподавателей пройдет конкурс среди желающих ведущих ученых из любой страны мира.

Ранее Шкарлет также говорил, что лучшие преподаватели Президентского университета должны получать не менее 4 тысяч долларов или евро.

Как будут выбирать ректора? Также неизвестно, кто возглавит университет. Однако, по словам Шкарлета, ректора будут выбирать тоже на конкурсной основе.

Сколько денег уйдет на университет

Ранее пресс-служба МОН сообщала, что, по предварительным оценкам, за три года на этот точечный эксперимент запланировано потратить 7,2 миллиарда гривен. Фонд президента уже выделил 70 миллионов гривен.

Еще 100 миллионов гривен заложены в проекте Госбюджета-2022, который уже приняли за основу. Эти средства пойдут на стройку.

Кроме бюджетных средств намерены привлечь частные инвестиции, в том числе из-за рубежа. Пока что в Министерстве образования не сообщают, что это за инвесторы и сколько средств они готовы выделить.

Границ нет. Инвесторы готовы рассматривать серьезные суммы по формированию развития университета. Надо построить три очереди, наполнить библиотеку, снабдить оборудованием. Сейчас никто не знает, как университет будет развиваться по этим шести отраслям,

– сказал министр образования.

Также Шкарлет отмечает, что уже есть наработки относительно сметной стоимости проекта по оценкам архитекторов — 4,6 миллиарда гривен. Именно столько нужно на строительство корпусов, озеленение территории, форматирование лабораторий и т.д.

Как будет выглядеть Президентский вуз

Под строительство университета отведено 16 гектаров на территории Выставочного центра в Киеве. Юридически НК "Экспоцентр Украины" относится к структуре Государственного управления делами, которая подчиняется президенту.

На участке, где запланировано строительство университета, сейчас расположены: 19-й павильон, из которого ранее выехал Благотворительный фестиваль "Кураж", 21-й павильон, Интерактивное пространство "Музей науки" и частная школа Midgard.

Каждый серьезный университет имеет тенденцию к размещению в парковой зоне, более отдаленно. Ведь должно быть место, где ученые и студенты будут время больше сосредоточиться, выйти, посидеть на лавочке, подышать свежим воздухом,

– говорит Сергей Шкарлетт.

На 16 гектарах разместятся:

11 корпусов,

административный корпус,

апарт-отель,

больница,

дипломатическая служба,

вероятно, вертолетная площадка.

Ожидается, что все здания университета будут готовы к 2025 году.

Проектируют Президентский университет Виталий Молочко, возглавляющий компанию КС ("Кепитал Стоун"), и Богдан Шкрогаль, главный архитектор Архитектурной мастерской Шкрогаль. Ранее они уже сотрудничали с МОН.

Чтобы реализовать президентский проект, разрабатывается отдельное законодательство. Территория, где запланировано строительство, находится в структуре, подчиняющейся (очень удобно) президенту.

Проект Президентского вуза / Фото Lb.ua

Макет территории университета архитекторы представили также на форуме "Украина 30", хотя саму концепцию можно просмотреть на рендерах.

К слову, МОН обнародовал новые условия приема в вузы. Примечательно, что в текущем году усилили роль математики для определенных направлений. На какие специальности требуется ЗНО по математике – полный перечень читайте в статье.