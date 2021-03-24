В Киеве ученики 25 марта выходят с каникул: каким будет обучение
Школьники 5 – 11 классов в Киеве с 25 марта выходят с весенних каникул. Ученики средних и старших классов будут учиться дистанционно следующие две недели.
Источник:24 канал
Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга заявил, что для учеников 5 – 11 начнут обучение с четверга, 25 марта, в дистанционном формате.
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Однако ученики младшей школы до сих пор на каникулах до 26 марта. После этого, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, ученики 1 – 4 классов будут учиться очно с понедельника, 29 марта.
Для учителей и директоров были подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, также там есть советы психологов,
– подчеркнул Кличко.
Так, с этими и другими материалами педагоги и родители учеников могут ознакомиться на сайте Департамента образования и науки КГГА в разделе "Дистанционное обучение".
К слову, в регионах красной зоны ученикам 5 – 11 классов запрещается посещение школ, поэтому они переходят на дистанционное обучение. Ученики 1 – 4 классов могут продолжать учиться очно.
Так, в красную зону эпидембезопасности попали такие регионы Украины:
- Киев и Киевская область,
- Львов и Львовская область (с 25 марта),
- Житомирская область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Днепропетровская область (с 25 марта),
- Одесская область,
- Черновицкая область,
- Сумская область.
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