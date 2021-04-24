Международные эксперты OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) разработали четыре сценария для будущего школьного обучения. Они рассказали, что стоит изменить в образовательных системах, чтобы они соответствовали требованиям будущего.

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Чтобы реализовать видение общества и приготовить образовательные системы к будущему, стоит учитывать не только изменения, которые кажутся наиболее вероятными, но и те, которых мы совсем не ожидаем.

Каким будет школьное обучение в будущем: сценарии

Сценарии экспертов OECD описывают следующие вероятные альтернативы:

Обучение расширяет горизонты

В будущем может и дальше расти роль формального обучения. Ведь международные связи и технический прогресс поддерживают индивидуализированное обучение.



Индивидуализированное обучение / Фото Unsplash

Однако структура и процессы школьного обучения, вероятно, остаются неизменными.

Обучение на аутсорсе

В дальнейшем общество начнет напрямую привлекать в образование своих граждан. Получать знания помогают разнообразные частные и гибкие организации, где ключевой игрок – диджитал-технологии.

Школы как учебные хабы

Такие школы останутся и в дальнейшем, но они будут экспериментировать. Они будут объединяться со своими общинами и способствовать распространению форм обучения, которые постоянно меняются. Будет приветствоваться и социальные инновации.

Пошаговое обучение

Учеба сейчас с нами всегда. И различия между формальным и неформальным обучением стираются. Больше в силу будут вступать гаджеты.

Изменение представлений и методик

По словам экспертов, модернизация нынешнего школьного образования будет похожей на то, что мы видим сейчас: контент и пространство ориентировано на индивидуальный опыт обучения.

Ведь доля цифровых технологий в образовании постоянно растет. И эти технологии используются как способ донести уже существующий контент и педагогические методики.

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Но как будут выглядеть эти изменения? Прежде всего, они нуждаются в переосмыслении образовательного пространства. Нужно будет обеспечить функционирование разнообразных тематических зон – обычных и виртуальных.

Интересно, что в будущем учебный контент будет полностью персонализирован и подстроен под индивидов. Этого достигнут с помощью технологий и информации о теле, мимике человека и нейронных сигналах его организма.

А учеников будущего ждет гибкая индивидуальная и групповая учебная работа по академическим темам, а также обучение с учетом социальных и общественных потребностей.

Однако, бесспорно, книги и лекции никуда не исчезнут. Ученики и студенты будут учиться как с их помощью, так и с практикой и творческим самовыражением.