Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что школы, где не будет вакцинировано 80% педагогов, будут обучать учеников дистанционно, если регион попадет в красную зону эпидемиологии.

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По его словам, в течение учебного года будут меняться условия и решения правительства в связи с эпидемической ситуацией.

Постановление правительства вносит определенные изменения в работу школ. Так, если не вакцинированы 80% работников, то учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае, если будет введен желтый, оранжевый и красный состояния,

– говорит Горбачев.

А Сергей Горбачев уверял, что вакцинация педагогов не обязательная и остается добровольной. Поэтому директор не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не получил прививки.

Сейчас уже вакцинировались двумя дозами почти 320 тысяч учителей, а первой дозой – еще 430 тысяч педагогов. Однако в Ивано-Франковске каждый третий учитель отказался от вакцинации. А в садиках воспитатели отказываются от прививки еще чаще.

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Министр образования и науки Сергей Шкарлет ранее заявил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, без смешанных или дистанционных уроков. Однако в течение учебного года коронавирус будет вносить коррективы в формат обучения.

К слову, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предлагает стимулировать педагогов вакцинироваться от COVID-19. Поэтому учителя и воспитатели могут получить премию, если пройдут курс прививки.