В этом году 57 выпускников школ получили суммарно по четырем учебным предметам не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по одной дисциплине, по итогам прохождения внешнего независимого оценивания. 24 канал узнал из собственных источников, какие учреждения общего среднего образования закончили самые умные участники ВНО-2021.
Инфографика В каких регионах Украины учились самые умные выпускники школ в 2021-м
Кто в лидерах
Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко возглавил рейтинг украинских школ. 7 выпускников этого учебного заведения суммарно по четырем предметам набрали 790 баллов и больше.
В топ-3 образовательных учреждений попали и "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области" (5 человек) и киевский лицей "Интеллект" (3 человека).
Список школ, выпускники которых получили суммарно по четырем учебным предметам не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по одной дисциплине:
- Киев – 14 человек:
- Лицей "Интеллект" (3);
- Естественно-научный лицей №145 Печерского района города Киева (2);
- Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (1);
- Специализированная школа I-III ступеней №246 города Киева с углубленным изучением английского языка (1);
- Общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней гимназия международных отношений №323 с углубленным изучением английского языка (1);
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр образования "Оптима"(1);
- Специализированная школа I-III ступеней №155 с углубленным изучением английского языка Шевченковского района г. Киева (1);
- Гимназия "Киево-Могилянской коллегиум" II-III степеней Деснянского района города Киева (1);
- Лицей "Научная смена" (1);
- Броварская специализированная школа I-III ступеней №7 Броварского городского совета Киевской области (1);
- Бучанский учебно-воспитательный комплекс "специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней – общеобразовательная школа I-III ступеней" №4 Бучанского городского совета Киевской области (1).
- Львов – 12 человек
- Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко (7);
- Золочевское опорное учреждение общего среднего образования I-III ступеней №2 им. Маркиана Шашкевича Золочевского районного совета Львовской области (1);
- Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко (1);
- Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника" (1);
- Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Львова (1);
- Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа – Львовский экономический лицей" Львовского городского совета (1).
- Харьков – 5 человек:
- Коммунальное учреждение "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области" (5).
- Одесса – 3 человека:
- Овидиопольское учреждение общего среднего образования имени Тараса Шевченко Овидиопольского поселкового совета Одесского района Одесской области (1);
- Одесская специализированная школа № 17 I-III ступеней с углубленным изучением английского языка Одесского городского совета Одесской области (1);
- Коммунальное учреждение "Ришельевский научный лицей" (1).
- Тернополь – 3 человека:
- Тернопольская Украинская гимназия имени Ивана Франко Тернопольского городского совета Тернопольской области (2);
- Тернопольская специализированная школа I-III ступеней № 5 с углубленным изучением иностранных языков Тернопольского городского совета Тернопольской области (1).
- Черновцы – 3 человека:
- Черновицкий лицей №1 математического и экономического профилей Черновицкого городского совета (3).
- Днепр – 2 человека:
- Коммунальное учреждение образования "Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля" (1);
- Коммунальное учреждение образования "Украинско-американский лицей" Днепровского городского совета (1).
- Ивано-Франковск – 2 человека:
- Лицей им. Ивана Пулюя Ивано-Франковского городского совета (1);
- Долинский лицей "Интеллект" Долинского городского совета Ивано-Франковской области (1).
- Полтава – 2 человека:
- Полтавская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4 Полтавского городского совета Полтавской области (1);
- Полтавская общеобразовательная школа I-III ступеней № 10 им. В. Г. Короленко Полтавского городского совета Полтавской области (1).
- Суммы – 2 человека:
- Коммунальное учреждение Сумская гимназия № 1 г. Сумы Сумской области (1);
- Коммунальная организация (учреждение) "Шосткинский учебно-воспитательный комплекс: специализированная школа I-III ступеней – лицей Шосткинского городского совета Сумской области" (1).
- Винница – 1 человек:
- Коммунальное учреждение "Учебно-воспитательный комплекс: общеобразовательная школа I-III ступеней – гуманитарно-эстетический коллегиум №29 Винницкого городского совета" (1).
- Краматорск (Донецкая область) – 1 человек:
- Лицей № 35 имени Валентина Шеймана Краматорского городского совета Донецкой области (1).
- Ужгород (Закарпатская область) – 1 человек:
- Ужгородская общеобразовательная специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов Закарпатского областного совета (1).
- Запорожье – 1 человек:
- Запорожский лицей "Логос" Запорожского городского совета Запорожской области (1).
- Николаев – 1 человек:
- Николаевская специализированная I-III ступеней школа №22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса Николаевского городского совета Николаевской области (1).
- Владимирец (Ровненская область) – 1 человек:
- Владимирецкий районный коллегиум Владимирецкого поселкового совета Ровненской области (1).
- Херсон – 1 человек:
- Херсонский физико-технический лицей Херсонского городского совета (1).
- Черкассы – 1 человек:
- Черкасский физико-математический лицей (ФИМЛИ) Черкасского городского совета Черкасской области (1).
- Луцк (Волынская область) – 1 человек:
- Волынский научный лицей-интернат Волынского областного совета (1).
В 2020-м в рейтинге лучших школ лидировал также Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко.
Интересно знать
В 2021-м Верховная Рада впервые учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для 30 участников, которые суммарно по четырем учебным предметам набрали не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету.
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Самые умные выпускники школ должны быть зачислены в текущем году в учреждения высшего образования Украины, чтобы получить денежное вознаграждение от государства.