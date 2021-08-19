В этом году 57 выпускников школ получили суммарно по четырем учебным предметам не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по одной дисциплине, по итогам прохождения внешнего независимого оценивания. 24 канал узнал из собственных источников, какие учреждения общего среднего образования закончили самые умные участники ВНО-2021.

Инфографика В каких регионах Украины учились самые умные выпускники школ в 2021-м

Кто в лидерах

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко возглавил рейтинг украинских школ. 7 выпускников этого учебного заведения суммарно по четырем предметам набрали 790 баллов и больше.

В топ-3 образовательных учреждений попали и "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области" (5 человек) и киевский лицей "Интеллект" (3 человека).

Список школ, выпускники которых получили суммарно по четырем учебным предметам не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по одной дисциплине:

  • Киев – 14 человек:
  1. Лицей "Интеллект" (3);
  2. Естественно-научный лицей №145 Печерского района города Киева (2);
  3. Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (1);
  4. Специализированная школа I-III ступеней №246 города Киева с углубленным изучением английского языка (1);
  5. Общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней гимназия международных отношений №323 с углубленным изучением английского языка (1);
  6. Общество с ограниченной ответственностью "Центр образования "Оптима"(1);
  7. Специализированная школа I-III ступеней №155 с углубленным изучением английского языка Шевченковского района г. Киева (1);
  8. Гимназия "Киево-Могилянской коллегиум" II-III степеней Деснянского района города Киева (1);
  9. Лицей "Научная смена" (1);
  10. Броварская специализированная школа I-III ступеней №7 Броварского городского совета Киевской области (1);
  11. Бучанский учебно-воспитательный комплекс "специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней – общеобразовательная школа I-III ступеней" №4 Бучанского городского совета Киевской области (1).
  • Львов – 12 человек
  1. Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко (7);
  2. Золочевское опорное учреждение общего среднего образования I-III ступеней №2 им. Маркиана Шашкевича Золочевского районного совета Львовской области (1);
  3. Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко (1);
  4. Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника" (1);
  5. Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Львова (1);
  6. Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа – Львовский экономический лицей" Львовского городского совета (1).
  • Харьков – 5 человек:
  1. Коммунальное учреждение "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области" (5).
  • Одесса – 3 человека:
  1. Овидиопольское учреждение общего среднего образования имени Тараса Шевченко Овидиопольского поселкового совета Одесского района Одесской области (1);
  2. Одесская специализированная школа № 17 I-III ступеней с углубленным изучением английского языка Одесского городского совета Одесской области (1);
  3. Коммунальное учреждение "Ришельевский научный лицей" (1).
  • Тернополь – 3 человека:
  1. Тернопольская Украинская гимназия имени Ивана Франко Тернопольского городского совета Тернопольской области (2);
  2. Тернопольская специализированная школа I-III ступеней № 5 с углубленным изучением иностранных языков Тернопольского городского совета Тернопольской области (1).
  • Черновцы – 3 человека:
  1. Черновицкий лицей №1 математического и экономического профилей Черновицкого городского совета (3).
  • Днепр – 2 человека:
  1. Коммунальное учреждение образования "Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля" (1);
  2. Коммунальное учреждение образования "Украинско-американский лицей" Днепровского городского совета (1).
  • Ивано-Франковск – 2 человека:
  1. Лицей им. Ивана Пулюя Ивано-Франковского городского совета (1);
  2. Долинский лицей "Интеллект" Долинского городского совета Ивано-Франковской области (1).
  • Полтава – 2 человека:
  1. Полтавская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4 Полтавского городского совета Полтавской области (1);
  2. Полтавская общеобразовательная школа I-III ступеней № 10 им. В. Г. Короленко Полтавского городского совета Полтавской области (1).
  • Суммы – 2 человека:
  1. Коммунальное учреждение Сумская гимназия № 1 г. Сумы Сумской области (1);
  2. Коммунальная организация (учреждение) "Шосткинский учебно-воспитательный комплекс: специализированная школа I-III ступеней – лицей Шосткинского городского совета Сумской области" (1).
  • Винница – 1 человек:
  1. Коммунальное учреждение "Учебно-воспитательный комплекс: общеобразовательная школа I-III ступеней – гуманитарно-эстетический коллегиум №29 Винницкого городского совета" (1).
  • Краматорск (Донецкая область) – 1 человек:
  1. Лицей № 35 имени Валентина Шеймана Краматорского городского совета Донецкой области (1).
  • Ужгород (Закарпатская область) – 1 человек:
  1. Ужгородская общеобразовательная специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов Закарпатского областного совета (1).
  • Запорожье – 1 человек:
  1. Запорожский лицей "Логос" Запорожского городского совета Запорожской области (1).
  • Николаев – 1 человек:
  1. Николаевская специализированная I-III ступеней школа №22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса Николаевского городского совета Николаевской области (1).
  • Владимирец (Ровненская область) – 1 человек:
  1. Владимирецкий районный коллегиум Владимирецкого поселкового совета Ровненской области (1).
  • Херсон – 1 человек:
  1. Херсонский физико-технический лицей Херсонского городского совета (1).
  • Черкассы – 1 человек:
  1. Черкасский физико-математический лицей (ФИМЛИ) Черкасского городского совета Черкасской области (1).
  • Луцк (Волынская область) – 1 человек:
  1. Волынский научный лицей-интернат Волынского областного совета (1).

В 2020-м в рейтинге лучших школ лидировал также Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко.

Интересно знать

В 2021-м Верховная Рада впервые учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для 30 участников, которые суммарно по четырем учебным предметам набрали не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету.

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Самые умные выпускники школ должны быть зачислены в текущем году в учреждения высшего образования Украины, чтобы получить денежное вознаграждение от государства.