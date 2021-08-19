В этом году 57 выпускников школ получили суммарно по четырем учебным предметам не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по одной дисциплине, по итогам прохождения внешнего независимого оценивания. 24 канал узнал из собственных источников, какие учреждения общего среднего образования закончили самые умные участники ВНО-2021.

Инфографика В каких регионах Украины учились самые умные выпускники школ в 2021-м

Кто в лидерах

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко возглавил рейтинг украинских школ. 7 выпускников этого учебного заведения суммарно по четырем предметам набрали 790 баллов и больше.

В топ-3 образовательных учреждений попали и "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области" (5 человек) и киевский лицей "Интеллект" (3 человека).

Список школ, выпускники которых получили суммарно по четырем учебным предметам не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по одной дисциплине:

Киев – 14 человек:

Лицей "Интеллект" (3); Естественно-научный лицей №145 Печерского района города Киева (2); Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (1); Специализированная школа I-III ступеней №246 города Киева с углубленным изучением английского языка (1); Общеобразовательное учебное заведение I-III ступеней гимназия международных отношений №323 с углубленным изучением английского языка (1); Общество с ограниченной ответственностью "Центр образования "Оптима"(1); Специализированная школа I-III ступеней №155 с углубленным изучением английского языка Шевченковского района г. Киева (1); Гимназия "Киево-Могилянской коллегиум" II-III степеней Деснянского района города Киева (1); Лицей "Научная смена" (1); Броварская специализированная школа I-III ступеней №7 Броварского городского совета Киевской области (1); Бучанский учебно-воспитательный комплекс "специализированная общеобразовательная школа I-III ступеней – общеобразовательная школа I-III ступеней" №4 Бучанского городского совета Киевской области (1).

Львов – 12 человек

Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко (7); Золочевское опорное учреждение общего среднего образования I-III ступеней №2 им. Маркиана Шашкевича Золочевского районного совета Львовской области (1); Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко (1); Львовская академическая гимназия при Национальном университете "Львовская политехника" (1); Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Львова (1); Учебно-воспитательный комплекс "Инженерно-экономическая школа – Львовский экономический лицей" Львовского городского совета (1).

Харьков – 5 человек:

Коммунальное учреждение "Харьковский физико-математический лицей № 27 Харьковского городского совета Харьковской области" (5).

Одесса – 3 человека:

Овидиопольское учреждение общего среднего образования имени Тараса Шевченко Овидиопольского поселкового совета Одесского района Одесской области (1); Одесская специализированная школа № 17 I-III ступеней с углубленным изучением английского языка Одесского городского совета Одесской области (1); Коммунальное учреждение "Ришельевский научный лицей" (1).

Тернополь – 3 человека:

Тернопольская Украинская гимназия имени Ивана Франко Тернопольского городского совета Тернопольской области (2); Тернопольская специализированная школа I-III ступеней № 5 с углубленным изучением иностранных языков Тернопольского городского совета Тернопольской области (1).

Черновцы – 3 человека:

Черновицкий лицей №1 математического и экономического профилей Черновицкого городского совета (3).

Днепр – 2 человека:

Коммунальное учреждение образования "Днепропетровский областной лицей-интернат физико-математического профиля" (1); Коммунальное учреждение образования "Украинско-американский лицей" Днепровского городского совета (1).

Ивано-Франковск – 2 человека:

Лицей им. Ивана Пулюя Ивано-Франковского городского совета (1); Долинский лицей "Интеллект" Долинского городского совета Ивано-Франковской области (1).

Полтава – 2 человека:

Полтавская общеобразовательная школа I-III ступеней № 4 Полтавского городского совета Полтавской области (1); Полтавская общеобразовательная школа I-III ступеней № 10 им. В. Г. Короленко Полтавского городского совета Полтавской области (1).

Суммы – 2 человека:

Коммунальное учреждение Сумская гимназия № 1 г. Сумы Сумской области (1); Коммунальная организация (учреждение) "Шосткинский учебно-воспитательный комплекс: специализированная школа I-III ступеней – лицей Шосткинского городского совета Сумской области" (1).

Винница – 1 человек:

Коммунальное учреждение "Учебно-воспитательный комплекс: общеобразовательная школа I-III ступеней – гуманитарно-эстетический коллегиум №29 Винницкого городского совета" (1).

Краматорск (Донецкая область) – 1 человек:

Лицей № 35 имени Валентина Шеймана Краматорского городского совета Донецкой области (1).

Ужгород (Закарпатская область) – 1 человек:

Ужгородская общеобразовательная специализированная школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов Закарпатского областного совета (1).

Запорожье – 1 человек:

Запорожский лицей "Логос" Запорожского городского совета Запорожской области (1).

Николаев – 1 человек:

Николаевская специализированная I-III ступеней школа №22 с углубленным изучением английского языка с 1 класса Николаевского городского совета Николаевской области (1).

Владимирец (Ровненская область) – 1 человек:

Владимирецкий районный коллегиум Владимирецкого поселкового совета Ровненской области (1).

Херсон – 1 человек:

Херсонский физико-технический лицей Херсонского городского совета (1).

Черкассы – 1 человек:

Черкасский физико-математический лицей (ФИМЛИ) Черкасского городского совета Черкасской области (1).

Луцк (Волынская область) – 1 человек:

Волынский научный лицей-интернат Волынского областного совета (1).

В 2020-м в рейтинге лучших школ лидировал также Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко.

Интересно знать

В 2021-м Верховная Рада впервые учредила именные премии в размере 100 тысяч гривен для 30 участников, которые суммарно по четырем учебным предметам набрали не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому предмету.

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Самые умные выпускники школ должны быть зачислены в текущем году в учреждения высшего образования Украины, чтобы получить денежное вознаграждение от государства.