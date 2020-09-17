В каких школах Киева ученики лучше сдали ВНО в 2020 году: рейтинг учебных заведений
В Украине несколько сотен выпускников сдали ВНО на 200 баллов. Большинство участников учится в Киевской области. В каких же школах столицы обучают детей лучше всего – смотрите рейтинг на основе результатов ВНО.
Рейтинг школ опубликовало издание "Информатор" на основе данных о результатах сдачи ЗНО.
Интересно Сколько украинцев сдавали ВНО на русском языке: данные УЦОКО
В каких школах Киева ученики лучше сдали ВНО в 2020 году
В частности, здесь отражены данные о шести самых популярных предметах которые выпускники сдавали во время ВНО: украинский язык и литература, английский язык, математика, история Украины, география и биология.
Предметы, по которым выпускники получили 200 баллов / инфографика 24 канала
Специалисты, оценивая школы, учли и количество школьников, которые сдавали тест. Ведь, если от одной школы ВНО по определенному предмету сдало 7 человек, а от другой – 50, то у первой школы шанс получить лучший рейтинг был бы выше.
Поэтому для анализа результатов с украинского языка и литературы, математики, истории и английского выбрали школы, где сдавали предмет от 20 человек (или 10 человек если предмет не очень популярный).
Самые успешные школы Киева по результатам ВНО-2020 по украинского языка и литературы
Лучшие школы Киева по результатам ВНО-2020 по истории Украины
Лучшие школы Киева по результатам ВНО-2020 по математике
Лучшие школы Киева по результатам ВНО-2020 по биологии
Лучшие школы Киева по результатам ВНО-2020 по географии
Самые успешные школы Киева по результатам ВНО-2020 по английскому языку
Добавим, что в МОН разрабатывают документ, чтобы с 2021 года участников ВНО, которые получат самые высокие результаты в тестировании, награждали премиями. Это будет единовременная денежная выплата.
-
В каких школах Киева ученики лучше сдали ВНО в 2020 году: рейтинг учебных заведенийсегодня , 19:03
-
В Киеве две школы закрыли на карантин: сколько в городе больных учеников и учителей11 сентября , 15:40
-
За 2 недели обучения заболеваемость учителей и учеников на COVID-19 резко увеличилась, – Мандзий11 сентября , 09:35