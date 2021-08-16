В каких регионах Украины учились самые умные выпускники школ в 2021-м – инфографика

16 августа 2021 , 18:31
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Источник:

24 канал

В этом году 57 участников внешнего независимого оценивания получили суммарно из четырех учебных предметов 790 баллов и больше. Наилучшие результаты продемонстрировали выпускники школ Киевской, Львовской и Харьковской областей.

Среди самых умных 57 участников ВНО-2021 – 31 девушка и 26 юношей. Об этом 24 каналу рассказали в ответе на запрос в Украинском центре оценивания качества образования.

Важная статистика

В каких регионах Украины учились выпускники школ, которые набрали по четырем предметам 790 баллов и больше:

  • г. Киев – 12 человек;
  • Львовская область – 12 человек;
  • Харьковская область – 5 человек;
  • Одесская область – 3 человека;
  • Тернопольская область – 3 человека;
  • Черновицкая область – 3 человека;
  • Киевская область 2 человека;
  • Днепропетровская область – 2 человека;
  • Ивано-Франковская область – 2 человека;
  • Полтавская область – 2 человека;
  • Сумская область – 2 человека;
  • Винницкая область – 1 человек;
  • Волынская область – 1 человек;
  • Донецкая область – 1 человек;
  • Закарпатская область – 1 человек;
  • Запорожская область – 1 человек;
  • Николаевская область – 1 человек;
  • Ровненская область – 1 человек;
  • Херсонская область – 1 человек;
  • Черкасская область – 1 человек.

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В этом году лучшие результаты продемонстрировали выпускники школ Киевской, Львовской и Харьковской областей / Инфографика 24 канала

В 2021-м ни один выпускник школ из Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Луганской областей, а также временно оккупированной АР Крым не смог набрать суммарно из четырех учебных предметов 790 баллов и больше.

Кто получил максимум

В этом году 528 участников основной сессии ВНО получили 200 баллов. Из них 500 участников получили 200 с одного из экзаменов, а 27 участников – 200 баллов по двум тестам.

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Максимальное количество баллов по трем предметам набрал лишь выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по химии, биологии и математике. Неплохой результат у парня и по украинскому языку – 196 баллов.

Автор: Катерина Гаценко