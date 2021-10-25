В очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения в Черкасской области – 8 университетов, а также 5 университетов Житомирщины.

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Где обучение смешанное

Некоторые вузы используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области – 8 заведений, а также по 2 университета в Киевской и Черниговской областях.

Где вузы пошли на дистанционку

Университеты пяти областей ввели для студентов дистанционное обучение:

Запорожская – 100% (все вузы)

Львовская – 100% (все вузы)

Николаевская – 100% (все вузы)

Одесская – 100% (все вузы)

Сумская – 100% (все вузы).

В условиях роста заболеваемости COVID-19, Минобразования призвало всех преподавателей, студентов, а также администрации учебных заведений соблюдать противоэпидемиологические меры безопасности и проведение вакцинации.

А что в школах: Дистанционка или дополнительные каникулы: как работают школы в регионах красной зоны

К слову, Харьковский университет Каразина изменил форму обучения из-за COVID-19. С 19 октября 15 факультетов и учебно-научных институтов при вузе перешли на смешанное обучение, еще семь факультетов – на дистанционку. Очные занятия продолжает только физико-технический факультет.