Результаты ВНО: в каких областях больше всего выпускников получили 200 баллов

В этом году более 500 украинских выпускников набрали хотя бы по одному предмету ВНО максимальное количество баллов, а это больше, чем в 2020 году. В каких областях живет больше всего отличников, получивших максимальные баллы на ВНО – читайте в статье.

Добавим, что в 2021 году впервые тестирование по математике сделали обязательным для выпускников школ. И его результаты оказались неутешительными: каждый третий участник не смог сдать ВНО по математике.

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Сколько выпускников ежегодно получали 200 баллов

Максимальное количество баллов хотя бы по одному предмету на ВНО получили:

в 2021 году – 528 участников,

в 2020 – 455 участников,

в 2019 году – 274 участника,

в 2018 году – только 222 участника,

в 2017 году – 303 участника,

в 2016 году – 258 участников,

в 2015 году – 1 753 участника,

в 2014 году – 647 участников,

в 2013 году – 686 участников,

в 2012 году – 951 участник,

в 2011 году – 658 участников,

В 2010 году – 1019 участников,

в 2009 – 983 участника,

в 2008 – 731 участник.

Где живут участники ВНО, получившие 200 баллов

В этом году всего 528 участников основной сессии ВНО получили 200 баллов. Из них 500 участников получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – 200 баллов по двум тестам и один участник получил 200 баллов по трем предметам.

Им оказался выпускник киевского физико-математического лицея Денис Кинзерский. Он получил на ВНО-2021 по 200 баллов сразу по 3 предметам и оказался единственным, кому удалось получить столь хороший результат.

Отметим, что в 2020 году из 455 отличников на ВНО 108 проживали в Киеве, 64 – в Львовской области, 36 – в Днепропетровской области, 32 – в Харьковской области, 20 – в Ивано-Франковской области и по 16 – в Полтавской и Донецкой областях.



Где живут отличники / Инфографика "Слово и дело"

К слову, в одной школе на Харьковщине сразу четыре выпускника сдали ВНО по биологии на максимальные 200 баллов. А все благодаря урокам учителя Андрея Самойлова. В его классе ни один ученик не сдал биологию на менее чем 180 баллов. Детали – в статье.