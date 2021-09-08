В каких городах Украины школы могут перейти на дистанционное обучение: перечень

Обучение в некоторых областях с 13 сентября может проходить в дистанционном формате, ведь страна переходит в желтую зону карантина. И учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, не смогут работать очно. В каких городах школы закроют на карантин – читайте в статье.

Сейчас две дозы прививки против COVID-19 получили менее 60% педработников, а потому обучение в некоторых регионах с понедельника, 13 сентября, может начаться в дистанционном формате.

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В каких городах Украины школы могут перейти на дистанционку

Ивано-Франковск

Источник: фейсбук Руслана Марцинкива

Мэр города Руслан Марцинкив пояснил, что в Ивано-Франковской общине полный порог вакцинации персонала (80%) преодолели лишь 5 учебных заведений.

"Другие школы могут быть закрыты и с понедельника перейдут на онлайн-обучение. Ведь в желтой зоне запрещено посещать учебные заведения, если там нет достаточного количества привитых работников", – заявил Марцинкив.

Поэтому мэр попросил педагогов активнее вакцинироваться против коронавируса, чтобы обучать детей в очном формате.

Чернигов

Источник: 24 канал

Городской глава Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что сейчас только в двух учебных заведениях вакцинировалось 80% персонала – в школе №17 и №35.

Относительно всех других заведений Атрошенко поручил срочно провести совещание, где администрация каждой школы и садика должна рассказать об уровне вакцинации в их заведении и официально объявить свою позицию.

Секретарь городского совета Александр Ломако добавил, что правительство может пойти на некоторые уступки и позволить работать тем учителям, которые получили первую дозу вакцины и ждут второго.

Как исключение, на первое время, учителям даже с первой дозой разрешат работать. Относительно других, то да, уже с понедельника школы и садики, где менее 80% вакцинированных, должны перевести на дистанционное обучение,

– заявил он.

Сумы

Источник: 24 канал

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что на следующей неделе Сумская область также может перейти в желтую зону карантина. Поэтому большинство школ и детских садов области могут быть закрыты на карантин и перейти на дистанционное обучение.

Ровно

Источник: фейсбук Виталия Коваля

Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль заявил, что в городе неудовлетворительная ситуация с вакцинацией работников школ. По его словам, в Ровенской области полностью вакцинировались более 80% педагогов только в 46 учебных заведений из 1 230. В Ровно вообще ни одно из 106 заведений не преодолело такую отметку.

При ухудшении эпидемической ситуации, будет введен адаптивный карантин. Это означает, что учебные заведения, предприятия и другие организации, в которых коллективы не вакцинированы, будут закрываться на время действия ограничений или перейти в дистанционный режим работы,

– напомнил он.

Одесса

Источник: фейсбук Александра Лончака

В случае перехода Одесской области Директор департамента образования и науки ОГА Александр Лончак сообщил, что если Одесса перейдет в желтую зону, то учебные заведения, где вакцинировались менее 80% работников, перейдут на дистационку.

По состоянию на 7 сентября 80% работников вакцинировали в 17 школах Одессы – №1, 8, 16, 25, 32, 40, 44, 45, 69, 127 и 130, а также лицей №19, гимназия №8, УВК №53 и №4, начальные школы – №96 и №64.

В то же время ни одного вакцинированного работника в отдельных учреждениях образования: Петропавловской, Бородинского, Захарьевской, Шадевской, Ананьевского, Старокозацкой, Маразлиевской, Николаевской, Затишанськой, Вигодянской, Петровиревской, Тарутинской, Кулевчанской, Курисовской общин.

Львов

Источник: Львовская ОГА

Первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик отметил, что с понедельника в Украине могут ввести адаптивный карантин – желтую зону. В таком случае учебные заведения, где менее 80% персонала вакцинированы, будут работать онлайн.

До конца недели нас ждет либо массовая вакцинация персонала учебных заведений, либо с понедельника переходим на дистанционное обучение,

– отметил Андрей Годик.

Региональный координатор по вопросам вакцинации Олег Когут добавил, что во Львовской области из 96 900 педагогов уже 31 579 – прошли полный курс вакцинации, 39 452 – получили первую дозу вакцины.

Волынь

Источник: фейсбук Волынской ОГА

Начальница областного управления образования Людмила Плахотная рассказала, что большинство школ области из-за низкого уровня вакцинации работников образования, с понедельника могут перейти на дистанционную форму обучения.

Одна из школ в Турийской общине уже перешла на онлайн-обучение. Коронавирус диагностировали у шести из 27 работников учебного заведения. В этом учреждении против COVID-19 вакцинированы всего двое работников,

– заявила она.

По словам Плахотной, если до конца недели не увеличат количество привитых в школах, то с 13 сентября большинство школ имеет большие шансы перейти на дистанционку.

Пока больше всего привитых работников – в Велимчанской общине (75%), Иваничевской (73 %) и Локачинской (61 %). Всего на Волыни почти 37 тысяч работников образования. Сейчас две дозы вакцины против СOVID-19 получили 5 221 педагог.

Черновцы

Источник: Черновицкая ОГА

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук также подтвердил, что в условиях желтого уровня очно будут работать только те заведения, где вакцинировались минимум 80% коллектива. Остальные перейдут на дистанционное обучение.

"Имею просьбу не только к директорам школ, глав общин и родителей – Пожалуйста, пообщайтесь с педагогами и убедите их сделать прививку", – говорит Осачук.

Он анонсировал, что в каждую школу Черновицкой области приедут мобильные бригады вакцинации. Поэтому учителям не нужно искать ни пункта, ни центры вакцинации, не надо переживать, что есть уроки в школе.

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Отметим, что в Минздраве заявили, что разрешается учитывать и количество персонала, кто вакцинирован только первой дозой, и тогда не будет ограничиваться работа учреждений образования.

Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а уже для красного – будет необходим полный курс прививок против COVID-19,

– пояснил Виктор Ляшко.

Зато при красном уровне эпидембезопасности посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ. Для других соискателей образования обучение происходит дистанционно.