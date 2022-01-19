В каких городах учеников отправили на дистанционку из-за COVID-19: перечень
Источник:24 канал
В Украине все больше детей начали болеть COVID-19. Из-за этого классы идут на самоизоляцию, а в некоторых городах школы переходят на дистанционное обучение.
За минувшие сутки, 18 января, в Украине обнаружили 12,8 тысячи случаев коронавирусной болезни, среди инфицированных 1 422 детей.
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Где школы переходят на дистанционку
Львов
На дистанционном обучении во Львове сейчас находится около 50 классов (это полторы тысячи детей). Также в городе три школы полностью перешли на онлайн-обучение.
Начальница городского управления образования Леся Васюта рассказала, что по состоянию на 18 января 136 учащихся и 63 учителя львовских школ больны коронавирусом. Каждое учебное заведение самостоятельно решает, переходить ли школе полностью на дистанционное обучение.
Сумы
17 школ в Сумской области перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости детей COVID-19. Только за минувшие сутки, 18 января, заболели 167 учащихся по области. Всего в области сейчас 215 учеников и студентов, а также 160 учителей болеют коронавирусом.
Где в Сумской области школы перешли на дистанционное обучение:
- Буринская община – 2 школы;
- Дубовязовская община – 3 школы;
- Кириковская община – 1 школа;
- Тростянецкая община – 1 школа;
- Верхнесироватская община – 1 школа;
- Ворожбянская – 1 школа;
- Лебединская община – 1 школа;
- Хотинская община – 1 школа;
- Юнаковская община – 3 школы;
- Зноб-Новгородская община – 2 школы;
- Середино-Будская община – 1 школа.
Черновцы
Две школы Черновцов перешли на дистанционное обучение из-за заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Речь идет о лицее № 5 и №14. Также дистанционно обучаются учащиеся 5 – 11 классов в лицее №18. По состоянию на 19 января учащиеся 78 классов обучаются дистанционно.
В целом больных детей COVID-19 уже 114 в Черновцах, а классы перешли на самоизоляцию и онлайн-обучение. Также сейчас подтвержден коронавирус у 33 учителей и у 3 технических работников. Это составляет 1%, но еще есть много больных ОРВИ – 4,5%.
Кроме того, в учебных заведениях закрываются по несколько параллелей классов, где много больных школьников и педагогов, для того, чтобы организовать дистанционное обучение.
А в Герцаевский общине области также ввели дистанционное обучение из-за роста заболеваемости среди учеников. На онлайн-обучение перешли школы, детские сады и внешкольные учреждения. Так будут учиться с 19 по 28 января.
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Ивано-Франковск
Сейчас школы в городе работают очно. Но если уровень заболеваемости COVID-19 среди дошкольников и школьников на Ивано-Франковщине в дальнейшем будет расти, то учебно-воспитательный процесс в области приостановят. Такое решение приняли на заседании ТЭБ и ЧС.
К слову, на днях в Одесской области маленькая девочка умерла на руках у матери по дороге в больницу. Ребенка за несколько дней до этого госпитализировали в местную больницу с симптомами пневмонии, врачи предполагали, что это коронавирус.