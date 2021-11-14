Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму обучения. По его словам, невакцинированных педагогов отстранили, поэтому в учебных заведениях уже должно быть 100% вакцинированных работников.

К теме Школы должны работать очно, так как там отстранили всех непривитых учителей, – Шмыгаль

Еще с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы непривитых от коронавируса сотрудников учебных заведений. По состоянию на 10 ноября отстранили от работы почти 10 тысяч работников.

В МОН рассказали, что сейчас в Украине ученики более 7 тысяч школ учатся дистанционно.

Где школы возобновляют очное обучение

Львов – с 15 ноября возвращаются за парты ученики 1 – 4 классов.

– с 15 ноября возвращаются за парты ученики 1 – 4 классов. Черновцы – школы с 15 ноября возвращают всех учеников на очное обучение.

– школы с 15 ноября возвращают всех учеников на очное обучение. Чернигов – с 15 ноября большинство учебных заведений выходят на очное обучение. Речь идет о школе №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, специальной школе №1 и учебно-реабилитационном центре №2.

– с 15 ноября большинство учебных заведений выходят на очное обучение. Речь идет о школе №1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 30, 36, специальной школе №1 и учебно-реабилитационном центре №2. Ровно – ученики всех классов с 15 ноября могут вернуться за парты.

– ученики всех классов с 15 ноября могут вернуться за парты. Житомир – в городе очно работают 15 школ: № 1, 8, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 32, 35, лицеи № 1, 2, экологический лицей №24, начальная школа № 11, школа в селе Вересы. А с 15 ноября еще 10 школ перейдут на очное обучение – № 22, 5, 33, 36, 6, 21, 26, гимназия № 1, городская гимназия №3 и лицей № 25. Только несколько школ будет на дистанционке.

– в городе очно работают 15 школ: № 1, 8, 16, 17, 19, 20, 27, 30, 32, 35, лицеи № 1, 2, экологический лицей №24, начальная школа № 11, школа в селе Вересы. А с 15 ноября еще 10 школ перейдут на очное обучение – № 22, 5, 33, 36, 6, 21, 26, гимназия № 1, городская гимназия №3 и лицей № 25. Только несколько школ будет на дистанционке. Сумы – учащиеся 1 – 4 классов и специальных школ со среды, 17 ноября, будут обучаться в очном режиме.

– учащиеся 1 – 4 классов и специальных школ со среды, 17 ноября, будут обучаться в очном режиме. Днепр – очно будут заниматься учащиеся школ № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛИТ, гимназия №3.

– очно будут заниматься учащиеся школ № 19, 30, 20, 34, 75, 57, 8, 126, 21, 16, 5, 131, 116, 71, 125, 104, 25, 97, 94, 59, 50, 133, 56, 43, 18, 79, 29, 77, 117, 44, 112, 52, 32, 92, 88, 41, 78, 15, 138, 142, 14, 2, 13, ЛИТ, гимназия №3. Харьков – еще с 8 ноября в области 615 школ работают очно. В нескольких школах в привычном режиме учатся только 1 – 4 классы.

Где ученики остаются на дистанционке

Киев – ученикам 1 – 11 классов продлили дистанционку минимум до 21 ноября. Добавим, что там закрыли школы на карантин 23 ноября.

– ученикам 1 – 11 классов продлили дистанционку минимум до 21 ноября. Добавим, что там закрыли школы на карантин 23 ноября. Львов – ученики 5 – 11 классов будут и дальше учиться дистанционно.

– ученики 5 – 11 классов будут и дальше учиться дистанционно. Сумы – учащиеся 5 – 11 классов на дистанционном обучении.

– учащиеся 5 – 11 классов на дистанционном обучении. Черкассы – дистанционка для учащихся 5 – 11 классов (очное обучение будет для 1 – 4 классов и учеников школы №8, гимназии №9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея).

– дистанционка для учащихся 5 – 11 классов (очное обучение будет для 1 – 4 классов и учеников школы №8, гимназии №9, коллегиума "Берегиня" и гуманитарно-правового лицея). Николаев – ученики продолжают дистанционное обучение.

– ученики продолжают дистанционное обучение. Донецк – большинство учащихся 5 – 11 классов по-прежнему будут на дистанционном обучении.

Касаемо остальных школ информации пока нет. Отметим, что в некоторых областях онлайн-обучение ввели только для учеников 5 – 11 классов. В то же время младшие школьники учатся очно.

Добавим, что многие родители недовольны форматом и организацией дистанционки. Поэтому в Минобразования объяснили, каким должно происходить онлайн-обучение в школах. Подробнее об этом – читайте здесь.

К слову, Киевщина в топе областей, которые отстранили больше всего работников учебных заведений. За первые четыре дня в области отстранили почти 800 учителей.

Сколько непривитых учителей отстранили по областям:

Ровно – больше тысячи непривитых работников образования (338 из садиков, 914 – из школ, 250 – из вузов).

Одесса – 850 работников учебных заведений.

Львов – более трех сотен невакцинированных работников школ.

Черновцы – 378 непривитых педагогов.

Ужгород – более 50 невакцинированных учителей.

Харьков – 105 непривитых учителей и 32 работников детских садов.

Днепр – 99 работников школ города.

Чернигов – 218 невакцинированных педагогов.

Винница – 130 невакцинированных педагогов (среди них 52 – работники детсадов, а 78 – учителя)

Волынь – 995 невакцинированных работников (в частности – 348 воспитатели и 647 работников школ).

Кропивницкий – больше полусотни педагогов (в частности, 36 учителей и 17 воспитателей).

Черкассы – свыше полутысячи работников образования (из них 60 воспитателей, 171 учитель, 17 педагогов внешкольного образования).

Сумы – 20 работников школ и 10 работников садов.

Николаев – 525 человек (из них – 502 работники школ, 20 работников из интернатов).

Запорожье – 584 невакцинированных педагогов.

Отметим, что данные об отстранении работников были обнародованы по состоянию на 8 ноября. Поэтому за три дня они могли измениться – учителя за это время имели возможность сделать одну дозу вакцины против COVID-19.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги решат ситуацию с иммунизацией (вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели), они смогут вернуться к работе.