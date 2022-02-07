С учетом эпидситуации на местах регионы принимают решение, как скоро смогут учащиеся вернуться за парты. 24 канал собрал информацию о том, в каких городах школы продолжили онлайн-обучение.

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Где школы продолжили дистанционку

Львов

Во Львове ученики 5 – 11 классов с понедельника, 7 февраля, и дальше будут учиться дистанционно, сообщает Львовская ОГА. За парты смогут сесть только ученики начальных классов. А уже после 14 февраля директора школ самостоятельно будут решать, возобновлять ли обучение в очной форме.

Одесса

Все школы Одессы перевели на дистанционную форму еще 27 января до особого распоряжения, отметили в мэрии, и пока никаких корректив внесено не было. Соответственно онлайн обучение с 7 февраля будет продолжено.

Житомир

В школах и учреждениях внешкольного образования решили продлить дистанционную форму обучения до 11 февраля. В горсовете говорят, что заболеваемость коронавирусом не снижается, к тому же увеличивается количество больных ОРВИ и пневмонией среди детей. Дошкольные учебные заведения будут работать в привычном режиме.

Днепр

Согласно решению местной комиссии по ТЭБ и ЧС, для учеников 5 – 11 классов дистанционное обучение продлится по 9 февраля, пишет пресс-служба городского совета. Учащиеся начальной школы (1 – 4 классы) смогут обучаться в очном режиме.

Ужгород

Обучение по дистанционной форме для ужгородских школьников продлили еще на неделю – до 11 февраля. Такое решение было одобрено на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском горсовете.

Запорожье

В Запорожье с 7 февраля переводят учеников 5 – 11 классов на дистанционное обучение, сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он отметил, что перевести детей на учебу из дома решили из-за темпов распространения в городе коронавируса.

Для учащихся 1-4 классов образовательный процесс продолжат в очной форме.

Херсон

Дистанционную форму обучения для всех учащихся 1 -11 классов школ продлили по 14 февраля. Как пояснили в ОГА, такое решение приняла региональная комиссия по ТЭБ и ЧС. Кроме того, под запретом остается и посещение учениками учреждений внешкольного образования и проведение кружков, факультативов, спецкурсов.

Сумы

В Сумах онлайн обучение продлили еще на неделю – с 7 по 12 февраля для учеников 1 – 11 классов в школах и внешкольного образования. Такое решение приняли в местной комиссии ТЭБ и ЧС из-за сложной эпидситуации.

Хмельницкий

Дистанционная форма обучения, которую ввели еще 28 января, продлили по 11 февраля. Это касается всех школ и учреждений внешкольного образования.

При этом, отмечают в Хмельницком горсовете, это не касается образовательных учреждений, функционирующих в сельской местности – там с 7 февраля возобновляется обучение в очном формате.

Чернигов

В горсовете заявили, что с 7 февраля все ученики 1 – 11 классов в школах №1, №4 и №22 будут продолжать обучение дистанционно.

Ученики 5 – 11 классов в школах № 7, №28, №29 и №35 также продолжают обучаться онлайн, а начальные классы возвращаются за парты.

Все остальные школы в полном составе с понедельника возвращаются к привычному формату обучения, кроме отдельных классов, которые продолжают находиться на самоизоляции.

Луцк

Во всех школах Луцка официально продолжили дистанционное обучение для старшеклассников, рассказал руководитель департамента образования Виталий Бондарь "Суспільному". По его словам, ситуация среди учеников меньших классов не является критической, поэтому они учатся очно.

Полтава

В Кременчуге продолжили дистанционное обучение еще на неделю. Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий издание “Кременчуг оперативный”. Причина – высокий уровень заболеваемости среди детей.

Поэтому, пока известно, что ученики 1 – 11 классов города будут учиться дистанционно минимум до 13 февраля.

Черновцы

Для учеников старших классов онлайн-обучение продлится до пятницы, 11 февраля, передает "Чернівецький промінь". В то же время в мэрии Черновцов заявили, что ученики младших классов возвращаются за парты с 7 февраля, хотя ранее в областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было одобрено противоположное решение – о продолжении дистанционного обучения по 11 февраля.

Коронавирус в Украине! В течение суток, 6 февраля, в Украине заболели коронавирусом более 23 тысячи человек, из них – 2 242 ребенка и 394 медработника. Впрочем, снижение заболеваемости является традиционным после выходных. Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 4,3 миллиона случаев заболевания. По состоянию на 7 февраля 101 392 случая – летальные.

Какие школы возвращаются к очному обучению

Ивано-Франковск – там возобновляют с 7 февраля очное обучение для учеников 1-4 классов. При этом ученики 5 – 11 классов школ города будут возвращаться за парты поэтапно (по дням).

– там возобновляют с 7 февраля очное обучение для учеников 1-4 классов. При этом ученики 5 – 11 классов школ города будут возвращаться за парты поэтапно (по дням). Ровно – с 8 февраля в ровенских школах должно возобновиться полноценное очное обучение учеников 1 – 11 классов. Это предлагают сделать в горсовете, однако окончательное решение примут во время заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС.

– с 8 февраля в ровенских школах должно возобновиться полноценное очное обучение учеников 1 – 11 классов. Это предлагают сделать в горсовете, однако окончательное решение примут во время заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС. Днепр – ученики начальных классов возвращаются к очному обучению.

– ученики начальных классов возвращаются к очному обучению. Харьков – очная форма обучения в школах Харькова 7 февраля продолжилась.

– очная форма обучения в школах Харькова 7 февраля продолжилась. Чернигов – с 7 февраля все ученики, кроме школ №1, №4, №7, №22, №28, №29 и №35 и отдельных классов, вернулись к привычному формату обучения.

– с 7 февраля все ученики, кроме школ №1, №4, №7, №22, №28, №29 и №35 и отдельных классов, вернулись к привычному формату обучения. Черновцы – ученики младших классов с 7 февраля вернулись за парты.

К слову, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вузы во Львове также переходят на дистанционку. В частности, такое решение приняли ректоры ЛНУ имени Франко, Львовской политехники и Львовского медицинского университета. Детали – читайте в статье.