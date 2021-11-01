В каких городах школы перевели учащихся на дистанционное обучение: список
Источник:24 канал
В Украине в настоящее время 15 областей находятся в красной зоне. Там некоторые школы продлили каникулы, другие перешли на дистанционное обучение, а еще часть работает в очном режиме.
Согласно постановлению правительства, учебные заведения могут работать очно в красной зоне, если там все 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19. В то же время детские сады и начальные школы могут работать в обычном режиме.
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Поскольку не все регионы могли вакцинировать всех работников школ, они ввели для учащихся дистанционное обучение или продлили каникулы.
Сколько в Украине вакцинировано учителей
На 1 ноября одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 91% учителей. Двумя дозами вакцинировано почти 447 тысяч работников образования (это почти 70%).
Лидеры среди регионов, где больше всего педагогов, вакцинированных хотя бы одной дозой :
- Киевская область – 98,8%;
- Николаевская область – 98%;
- Донецкая область – 96%;
- Харьковская область – 95,8%;
- Хмельницкая область – 94,7%.
Отметим, что на каникулах сейчас находятся учащиеся почти 5 тысяч школ. А дистанционно работают более 6 тысяч учебных заведений.
Где школы перешли на дистанционку
- Киев – в столице закрыли школы на карантин с 23 октября по 8 ноября. С 1 ноября школьники 1 – 11 классов перешли на дистанционку.
- Львов – с 1 ноября учащиеся 1 – 11 классов учатся дистанционно (это продлится не менее 2 недель).
- Ивано-Франковск – с 1 ноября учащиеся 5 – 11 классов учатся дистанционно.
- Хмельницкий – там большинство школ будет учиться в онлайн-режиме, но некоторые школы продолжили очную учебу.
- Чернигов – 375 школ области работают дистанционно, еще более 50 школ – вышли на очное обучение, потому что там вакцинировано 100% работников.
- Черновцы – школы с 1 ноября переводят на дистанционную форму обучения. Дети будут сидеть дома в ближайшие две недели.
- Херсон – для школьников 1 – 11 классов города дистанционное обучение продлили до 6 ноября.
- Донецк – учащиеся 5 – 11 классов перешли на дистанционку, а начальная школа работает очно.
- Суммы – с 29 октября все школы переходят на дистанционное обучение (речь идет об учащихся 1 – 11 классов).
- Днепр – из более чем 150 школ в городе полноценно работают только 20. Другие отправили учащихся 5 – 11 классов на дистанционное обучение.
- Николаев – там учащиеся 2 – 11 классов школ с 1 ноября учатся дистанционно. В то же время ученики первых классов и дети из спецшкол по-прежнему остались на каникулах.
Где ученикам продлили каникулы
Еще несколько регионов продлили учащимся осенние каникулы до 7 ноября. Речь идет о:
- Житомире,
- Черкассах,
- Харькове,
- Одессе,
- Кривом Роге,
- Запорожье,
- Ровно.
К слову, правительство утвердило порядок отстранения педагогов, которые откажутся вакцинироваться от СOVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября.