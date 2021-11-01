В каких городах школы перевели учащихся на дистанционное обучение: список

В Украине в настоящее время 15 областей находятся в красной зоне. Там некоторые школы продлили каникулы, другие перешли на дистанционное обучение, а еще часть работает в очном режиме.

Согласно постановлению правительства, учебные заведения могут работать очно в красной зоне, если там все 100% работников привиты двумя дозами от COVID-19. В то же время детские сады и начальные школы могут работать в обычном режиме.

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Поскольку не все регионы могли вакцинировать всех работников школ, они ввели для учащихся дистанционное обучение или продлили каникулы.

Сколько в Украине вакцинировано учителей

На 1 ноября одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили почти 91% учителей. Двумя дозами вакцинировано почти 447 тысяч работников образования (это почти 70%).

Лидеры среди регионов, где больше всего педагогов, вакцинированных хотя бы одной дозой :

Киевская область – 98,8%;

Николаевская область – 98%;

Донецкая область – 96%;

Харьковская область – 95,8%;

Хмельницкая область – 94,7%.

Отметим, что на каникулах сейчас находятся учащиеся почти 5 тысяч школ. А дистанционно работают более 6 тысяч учебных заведений.

Где школы перешли на дистанционку

Киев – в столице закрыли школы на карантин с 23 октября по 8 ноября. С 1 ноября школьники 1 – 11 классов перешли на дистанционку.

– в столице закрыли школы на карантин с 23 октября по 8 ноября. С 1 ноября школьники 1 – 11 классов перешли на дистанционку. Львов – с 1 ноября учащиеся 1 – 11 классов учатся дистанционно (это продлится не менее 2 недель).

– с 1 ноября учащиеся 1 – 11 классов учатся дистанционно (это продлится не менее 2 недель). Ивано-Франковск – с 1 ноября учащиеся 5 – 11 классов учатся дистанционно.

– с 1 ноября учащиеся 5 – 11 классов учатся дистанционно. Хмельницкий – там большинство школ будет учиться в онлайн-режиме, но некоторые школы продолжили очную учебу.

– там большинство школ будет учиться в онлайн-режиме, но некоторые школы продолжили очную учебу. Чернигов – 375 школ области работают дистанционно, еще более 50 школ – вышли на очное обучение, потому что там вакцинировано 100% работников.

– 375 школ области работают дистанционно, еще более 50 школ – вышли на очное обучение, потому что там вакцинировано 100% работников. Черновцы – школы с 1 ноября переводят на дистанционную форму обучения. Дети будут сидеть дома в ближайшие две недели.

– школы с 1 ноября переводят на дистанционную форму обучения. Дети будут сидеть дома в ближайшие две недели. Херсон – для школьников 1 – 11 классов города дистанционное обучение продлили до 6 ноября.

– для школьников 1 – 11 классов города дистанционное обучение продлили до 6 ноября. Донецк – учащиеся 5 – 11 классов перешли на дистанционку, а начальная школа работает очно.

– учащиеся 5 – 11 классов перешли на дистанционку, а начальная школа работает очно. Суммы – с 29 октября все школы переходят на дистанционное обучение (речь идет об учащихся 1 – 11 классов).

– с 29 октября все школы переходят на дистанционное обучение (речь идет об учащихся 1 – 11 классов). Днепр – из более чем 150 школ в городе полноценно работают только 20. Другие отправили учащихся 5 – 11 классов на дистанционное обучение.

– из более чем 150 школ в городе полноценно работают только 20. Другие отправили учащихся 5 – 11 классов на дистанционное обучение. Николаев – там учащиеся 2 – 11 классов школ с 1 ноября учатся дистанционно. В то же время ученики первых классов и дети из спецшкол по-прежнему остались на каникулах.

Где ученикам продлили каникулы

Еще несколько регионов продлили учащимся осенние каникулы до 7 ноября. Речь идет о:

Житомире,

Черкассах,

Харькове,

Одессе,

Кривом Роге,

Запорожье,

Ровно.

К слову, правительство утвердило порядок отстранения педагогов, которые откажутся вакцинироваться от СOVID-19. Норма начнет действовать с 8 ноября.