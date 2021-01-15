В Украине из-за локдауна даты зимних каникул поменялись, и в разных регионах дети выходят на учебу в разное время. Однако везде – учеников планируют обучать в дистанционном режиме до 24 января.

МОН предлагало после каникул начать онлайн-обучение или продлить каникулы на период локдауна. Поэтому 24 канал собрал информацию о том, как начали обучение школы в разных городах.

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Киев

В столице каникулы длились с 25 декабря по 10 января. Поэтому, уже с понедельника, 11 января, дети начали учиться в удаленном режиме. И если ситуация с пандемией не станет хуже, то дети смогут сесть за парты аж с 25 января.

Однако мэр Киева Виталий Кличко сказал, что планирует возобновить очное обучение для учеников младших классов.

Я уже обратился в Министерство образования и науки и правительство с тем, чтобы возобновить обучение в младшей школе. Потому что, если у нас работают садики, то было бы логично, чтобы работала и младшая школа,

– заявил Кличко.

Важно! В МОН также заявили, что будут пытаться вернуть детей за парты, так как ученики должны социализироваться и получать полный комплекс необходимых знаний.

Львов

Во Львове многие школы не изменили даты каникул, поэтому они продолжались до 11 января. Следовательно, с этого времени на период локдауна ученики занимаются дистанционно из дома.

Однако часть школ в городе решила изменить график зимних каникул, поэтому ученики будут отдыхать с 31 декабря по 25 января. Дистанционного обучения у них не будет, но в этих школах на несколько дней сократят весенние или летние каникулы.

Ровно

Городской голова Ровно Александр Третьяк решил в школах на период локдауна продлить продолжительность зимних каникул до 18 января 2021 года. Поэтому сейчас в городе ученики отдыхают. Однако, как после этого начнется обучение – очно или дистанционно – пока не известно.

Харьков

Ученики 1 – 4 классов в Харькове будут на каникулах до 22 января. Однако ученики старших классов – с 5 по 11 класс – учатся дистанционно с понедельника, 11 января.

Мукачево

Интересно, что в городе на Закарпатье школьные каникулы начались с 25 декабря и продлятся до 25 января. Поэтому, ученики будут отдыхать целый месяц, а потом будут учиться в очном режиме.

Запорожье

В городе рекомендовали провести зимние каникулы в школах с 28 декабря по 11 января. Поэтому теперь некоторые учебные заведения обучают школьников дистанционно. Другие школы ввели на все время локдауна каникулы.

Одесса

В Одессе с 28 декабря каникулы начались для меньшей половины учеников. Поэтому на обучение дети вышли дистанционно с понедельника. Однако в некоторых школах каникулы будут длиться до 13 января (потому что начались 30 декабря).

Днепр

Школам Днепра рекомендовали сделать каникулы с 25 декабря по 10 января, а в период с 11 по 24 января – проводить обучение дистанционно. Но не все школы прислушались к советам.

Винница

В городе обучение продлили до 30 декабря включительно, поэтому каникулы начались с 31 декабря, а закончились 10 января. При этом до конца локдауна, 24 января, обучение будет проходить дистанционно.

Какими будут весенние каникулы? Весной школьные каникулы планируют начать 22 марта, и продлятся они неделю – до 28 марта включительно.