Какие университеты и специальности выбирают абитуриенты с оккупированных территорий: данные МОН
Поступающие Донбасса хотят получать в Украине медицинское и юридическое образование. А выпускники из оккупированного Крыма поступают на менеджмент и IТ-специальности. Какие университеты выбирают – читайте в материале.
Источник:телеграм Сергея Шкарлета
Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что вышеперечисленные специальности сейчас являются лидерами для поступления на бюджет в украинские вузы.
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Какие специальности выбирают поступающие с оккупированных территорий
По его словам, также популярными среди поступающих остаются такие специальности: компьютерные науки, менеджмент и экономика.
В то же время студенты из аннексированного Крыма выбирают также менеджмент и инженерию программного обеспечения. Далее идут медицина, право и экономика.
Какие университеты выбирают поступающие с оккупированных территорий
Выпускники из ВОТ выбирают совершенно разные университеты для получения в Украине высшего образования.
Лидерами по количеству студентов из Крыма являются такие вузы:
- Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
- Национальный университет "Львовская политехника".
А наиболее популярными по количеству поступающих с Донбасса являются следующие вузы:
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Министр образования заверил, что по инициативе президента в 2020 году впервые (по квоте-2) право вступать в украинские вузы получили не только дети из временно оккупированного Крыма, а и дети с временно оккупированной части Донбасса.
Также в 2020 году объем квоты-2 увеличен до 12 755 мест, что почти в 5 раз больше, чем в 2019 году.
Какие льготы для поступающих с оккупированных территорий
Во время вступительной кампании в 2021 году образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" начнут свою работу 7 июня, а закончат 24 сентября. Поступление будет организовано по процедуре в пределах квоты-2.
Что такое квота-2?Это определенное количество льготных мест государственного заказа для поступающих с временно оккупированных территорий. Она составляет не менее 20% общего объема государственного заказа.
Чтобы претендовать на квоту-2, абитуриент из ВОТ может не сдавать ВНО, но он должен успешно сдать 3 экзамена через образовательные центры по таким предметам:
- украинский язык;
- история Украины;
- предмет на выбор (тот, что требует специальность).
Приезжать на экзамены можно без украинского паспорта, предъявив свидетельство о рождении. Документы для поступления на бакалавра на бюджет будут принимать до 19 июля 2021 года.
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