Елена Шаповалова рассказала, что медицинские вузы, которые обычно в лидерах по приглашениям, в этом году не добрали абитуриентов из Индии.
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Она также заверила, что Украина создает условия для того, чтобы иностранных студентов в украинских университетах становилось больше.
"Для нас очень ценно, что в Украине учится более 75 тысяч студентов из 155 стран мира. Ведь обучение иностранных студентов – это признание украинского образования, имидж Украины и инвестиции в экономику", – считает директор УГЦМО.
Какие украинские университеты выбирают иностранцы
Больше всего приглашений на обучение зарегистрировали:
- Частный вуз "Международный европейский университет";
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Харьковский политехнический институт;
- Одесский государственный аграрный университет;
- Харьковский национальный медицинский университет;
- Частное заведение высшего образования "Академия кино и новых медиа";
- Полтавский университет экономики и торговли;
- Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Белоцерковский национальный аграрный университет.
Какие украинские университеты выбирают иностранцы / Фото УГЦМО
Какие специальности самые популярные среди иностранцев
Самые популярные специальности среди иностранных абитуриентов :
- медицина,
- менеджмент,
- экономика,
- стоматология,
- компьютерные науки,
- компьютерная инженерия,
- среднее образование (по предметным специализациям),
- фармация и промышленная фармация,
- филология,
- химические технологии и инженерия
Какие специальности самые популярные среди иностранцев / Фото УГЦМО
С какими проблемами сталкиваются поступающие из-за границы? Среди проблемных аспектов вступительной кампании Елена Шаповалова отметила ограниченность выбора языка обучения и ответственности вузов при выдаче приглашений лично.
Добавим, что директор Украинского государственного центра международного образования Елена Шаповалова рассказала, что иностранные студенты, обучаясь в Украине, ежегодно тратят на собственные нужды более 570 миллионов долларов.
По ее словам, каждый иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6 до 8 тысяч долларов США ежегодно.
Общая сумма расходов на обучение, проживание, страхование, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности составила более 570 миллионов долларов США. Если в среднем продолжительность обучения равна 5 – 6 годам, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более 3 миллиардов гривен,
– объяснила она.
К слову, в этом году в вузы Украины поступило более 2 тысяч студентов из оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. За последние 5 лет это количество выросло вдвое. Какие вузы и специальности они выбрали – читайте в статье.