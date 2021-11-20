Елена Шаповалова рассказала, что медицинские вузы, которые обычно в лидерах по приглашениям, в этом году не добрали абитуриентов из Индии.

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Она также заверила, что Украина создает условия для того, чтобы иностранных студентов в украинских университетах становилось больше.

"Для нас очень ценно, что в Украине учится более 75 тысяч студентов из 155 стран мира. Ведь обучение иностранных студентов – это признание украинского образования, имидж Украины и инвестиции в экономику", – считает директор УГЦМО.

Какие украинские университеты выбирают иностранцы

Больше всего приглашений на обучение зарегистрировали:

Частный вуз "Международный европейский университет";

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;

Харьковский политехнический институт;

Одесский государственный аграрный университет;

Харьковский национальный медицинский университет;

Частное заведение высшего образования "Академия кино и новых медиа";

Полтавский университет экономики и торговли;

Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Белоцерковский национальный аграрный университет.

Какие украинские университеты выбирают иностранцы / Фото УГЦМО

Какие специальности самые популярные среди иностранцев

Самые популярные специальности среди иностранных абитуриентов :

медицина,

менеджмент,

экономика,

стоматология,

компьютерные науки,

компьютерная инженерия,

среднее образование (по предметным специализациям),

фармация и промышленная фармация,

филология,

химические технологии и инженерия

Какие специальности самые популярные среди иностранцев / Фото УГЦМО

С какими проблемами сталкиваются поступающие из-за границы? Среди проблемных аспектов вступительной кампании Елена Шаповалова отметила ограниченность выбора языка обучения и ответственности вузов при выдаче приглашений лично.

Добавим, что директор Украинского государственного центра международного образования Елена Шаповалова рассказала, что иностранные студенты, обучаясь в Украине, ежегодно тратят на собственные нужды более 570 миллионов долларов.

По ее словам, каждый иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6 до 8 тысяч долларов США ежегодно.

Общая сумма расходов на обучение, проживание, страхование, оформление документов, питание, транспорт и другие потребности составила более 570 миллионов долларов США. Если в среднем продолжительность обучения равна 5 – 6 годам, то в целом доход Украины от иностранных студентов за этот период составляет более 3 миллиардов гривен,

– объяснила она.

К слову, в этом году в вузы Украины поступило более 2 тысяч студентов из оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. За последние 5 лет это количество выросло вдвое. Какие вузы и специальности они выбрали – читайте в статье.