Самые популярные вакансии среди учителей

По состоянию на август на сайте Центра занятости было опубликовано примерно 2 500 вакансий в сфере дошкольного, начального и среднего образования. На них претендуют более 6,7 тысячи человек. А это означает, что на каждые десять вакансий хочет пройти по 27 претендентов.

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Наибольшая конкуренция происходит за пост директора детского сада. Так, на 129 претендентов было всего две вакансии.

Самые популярные вакансии:

учитель средней школы – 1 814 человек ищут такую ​​работу (есть 774 вакансии)

воспитатель – 1 666 человек ищут такую ​​работу (есть 743 вакансии)

помощник воспитателя – 1 137 человек готовы работать на такой должности (есть 249 вакансий)

ассистент учителя – 529 человек ищут эту работу (есть 88 вакансий)

учитель начальных классов – 520 человек хотят иметь такую ​​работу (есть 117 вакансий).

Кроме того, есть лишь три должности, на которые не хватает кандидатов:

учитель-логопед – для 52 претендентов есть 63 вакансии;

учитель-реабилитолог – для 20 претендентов есть 34 вакансии;

учитель-дефектолог – для 19 претендентов есть 85 вакансий.

Безработные педагоги

По возрастному распределению, больше всего безработных педагогов имеют возраст 30 – 34 года (они составляют 17%). Вместе с тем безработные педагоги моложе 20 лет составляют менее 2% от своих старших коллег.

Большинство безработных в сфере образования – женщины, они составляют 92%, мужчин – 8%. Однако такое распределение не во всех профессиях. Например: среди тех, кто ищут работу директора школы, мужчин 37%. Также их немало среди претендентов на должности преподавателей в профтехи (30%), профессиональные учебные заведения (25%) и на должности учителей школ (18%).

Кроме того, мужчины почти не ищут работу в дошкольном образовании. Например, 1 131 человек ищут работу помощницы воспитателя и только трое – помощника. И даже несмотря на популярность должности директора школы, хотят стать директором садика только двое мужчин и 125 женщин.



Безработные педагоги / Диаграмма Государственного центра занятости

Молодежь Украины составляет 35% тех, кто ищут работу учителя начальных классов, имея только диплом младшего специалиста и 20% всех, кто с таким дипломом хотят быть воспитателями.

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К слову, на сайте Государственного центра занятости сейчас размещено более 1 500 вакансий в сфере дошкольного и школьного образования. И средний показатель зарплаты среди образовательных вакансий – 6 900 гривен.

Количество вакансий и средний размер ожидаемой зарплаты педагогов:

Директор обычной школы, специализированной школы, гимназии, интерната и тому подобное – 23 вакансии, средняя зарплата – 9 257 гривен.

Учитель коррекционного образования – 1 вакансия, зарплата – 9 231 гривна.

Воспитатель социальный по работе с детьми с инвалидностью – 6 вакансий, средняя зарплата – 8 515 гривен.

Учитель начальных классов – 117 вакансий, средняя зарплата – 7 280 гривен.

Методист – 38 вакансий, средняя зарплата – 7 209 гривен.

Директор (заведующий) садика – 2 вакансии, средняя зарплата – 7 097 гривен.

Учитель-логопед – 63 вакансии, средняя зарплата – 7 079 гривен.

Учитель-дефектолог – 85 вакансий, средняя зарплата – 7 040 гривен.

Учитель школы – 774 вакансии, средняя зарплата – 6 879 гривен.

Воспитатель садика – 305 вакансий, средняя зарплата – 6 846 гривен.

Педагог-организатор – 57 вакансий, средняя зарплата – 6 635 гривен.

Учитель-реабилитолог – 34 вакансии, средняя зарплата – 6 138 гривен.

Педагог социальный – 66 вакансий, средняя зарплата – 6 130 гривен.

Воспитатель – 15 вакансий, средняя зарплата – 5 795 гривен.

Добавим, что министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в 2021 году будет два повышения зарплат для педагогов. Так, первое произошло в январе, тогда оклады выросли на 20%. А второе повышение проведут в декабре, оно составит 9%.

А на 2022 год ожидается повышение на конец года – примерно на 10%. Также каждый учитель имеет возможность заработать дополнительно 20% к окладу. Для этого надо пройти сертификацию.