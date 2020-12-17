Какие услуги в сфере образования должны обязательно предоставляться на украинском
С 16 января 2021 года все образовательные услуги должны предоставляться исключительно на украинском языке. В частности, детям в кружках и секциях должны преподавать на государственном языке.
Решение вступает в силу в соответствии с законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в фейсбуке.
Интересно В 2021 году вся сфера обслуживания будет украинской, – языковой омбудсмен
По его словам, требование по обслуживанию на украинском языке касается не только сферы торговли.
Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружках и секциях), медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и т.д.,
– отметил языковой омбудсмен.
В то же время Тарас Креминь заверил, что по личной просьбе и по взаимному согласию предоставление услуг может осуществляться на языке, приемлемом для обеих сторон.
"В случае нарушения права на получение информации и услуг на украинском языке, человек должен обратиться к руководителю соответствующего учреждения с просьбой обслуживать его на украинском", – подчеркнул языковой омбудсмен.
Кроме того, каждый гражданин также может составить жалобу на имя Уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте.
Где еще должны обслуживать на украинском языке? По словам языкового омбудсмена, на государственном должны обслуживать в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и тому подобное. Также на украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и в меню.
Поделиться новостью
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября 2020 , 12:16
-
Школы во время локдауна могут обучать учеников дистанционно, – Шкарлет11 декабря 2020 , 10:38
-
В украинском учебнике российских военных перепутали с воинами ВСУ: фото10 декабря 2020 , 23:08