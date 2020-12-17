С 16 января 2021 года все образовательные услуги должны предоставляться исключительно на украинском языке. В частности, детям в кружках и секциях должны преподавать на государственном языке.

Решение вступает в силу в соответствии с законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в фейсбуке.

Интересно В 2021 году вся сфера обслуживания будет украинской, – языковой омбудсмен

По его словам, требование по обслуживанию на украинском языке касается не только сферы торговли.

Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружках и секциях), медицинском обслуживании, предоставлении социальных услуг и т.д.,

– отметил языковой омбудсмен.

В то же время Тарас Креминь заверил, что по личной просьбе и по взаимному согласию предоставление услуг может осуществляться на языке, приемлемом для обеих сторон.

"В случае нарушения права на получение информации и услуг на украинском языке, человек должен обратиться к руководителю соответствующего учреждения с просьбой обслуживать его на украинском", – подчеркнул языковой омбудсмен.

Кроме того, каждый гражданин также может составить жалобу на имя Уполномоченного по защите государственного языка, направить ее в письменном виде или по электронной почте.

Где еще должны обслуживать на украинском языке? По словам языкового омбудсмена, на государственном должны обслуживать в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке и тому подобное. Также на украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах и ​​в меню.