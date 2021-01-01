В Украине утвердили профессиональный стандарт учителя. Он воплощает современный подход к определению общих компетенций педагога. Но есть ли требования к учителям за границей?

Много развитых стран и тех, которые динамично развиваются, сейчас находятся на пути стандартизации профессионального образования и деятельности различных категорий педагогов, сообщает издание НУШ.

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В частности, успехи в развитии этих стран больше всего зависят от качества подготовки педагогов и эффективности кадровой политики.

Исследовательский опыт команды разработчиков украинского стандарта показал, что именно те страны, в которых действуют профессиональные стандарты учителя, достигают преимущественно высоких показателей успеваемости учащихся,

– сказала доктор педагогических наук Наталья Авшенюк.

По ее словам, не все страны имеют одинаково разработанные документы под названием "профессиональный стандарт учителя".

В целом страны в вопросе профессиональных качеств учителя условно можно разделить на три группы:

Страны, в которых есть профессиональные стандарты, – teacher professional standards. Сюда входят Австралия, Великобритания, США, Новая Зеландия, Чехия.

Страны, в которых введены аналогичные документы, конкретизирующие требования к профессиональным компетенциям учителя – профессиональный профиль учителя, рамка профессиональных компетенций и тому подобное. Это – Южная Корея и Сингапур.

Страны, в которых реализованы стандарты профессиональной подготовки учителя именно с акцентом на квалификационные характеристики выпускников педагогической программы, требования к их аттестации и систематической сертификации. Это – Норвегия, Финляндия и Япония.

Во время работы над профессиональным стандартом Украины больше всего во внимание принимались наработки Австралии, Чехии и Великобритании.

"В украинском стандарте сознательно сделали разделение на личностное и профессиональное измерение. Развели личностные характеристики учителя (эмоционально-нравственная компетентность) и профессиональные компетентности, касающиеся профессиональной деятельности", – говорят эксперты.

Профессиональный стандарт учителя в Австралии

Австралийский профессиональный стандарт определяет качество профессии учителя. То есть это такая рамка, которая определяет знания, практику и профессиональную вовлеченность в процессе развития профессиональной карьеры учителя.

Австралийский документ охватывает четыре уровня профессиональной карьеры учителя:

Квалифицированный учитель (Graduate teachers) – учитель-начинающий, который успешно завершил обучение по аккредитованной образовательной программе базовой подготовки учителей;

(Graduate teachers) – учитель-начинающий, который успешно завершил обучение по аккредитованной образовательной программе базовой подготовки учителей; Учитель-профессионал (Profiсient teachers), который прошел все этапы регистрации и показал полное соответствие 7 стандартам "Австралийского профессионального стандарта для учителей";

(Profiсient teachers), который прошел все этапы регистрации и показал полное соответствие 7 стандартам "Австралийского профессионального стандарта для учителей"; Высококвалифицированный учитель (Highly Accomplished teachers) – признанный как высокоэффективный, качественный практик, который самостоятельно и независимо работает и совершенствуется, а также поддерживает коллег в пределах коллаборативного профессионального развития;

(Highly Accomplished teachers) – признанный как высокоэффективный, качественный практик, который самостоятельно и независимо работает и совершенствуется, а также поддерживает коллег в пределах коллаборативного профессионального развития; Учитель-лидер / Ведущий учитель (Lead teachers) – учитель, которого признают как образцового, и уважают коллеги, родители / опекуны и общество.

Профессиональный стандарт учителя в Чехии

В профессиональных стандартах учителя Чешской республики указаны разные целевые группы, для которых этот документ может быть полезным: учителя, родители, дети, общественность.

Чешский стандарт построен на этапах карьеры учителя:

учитель-начинающий;

самостоятельный учитель – специалист, который умеет работать и брать на себя ответственность;

выдающийся учитель – учитель-новатор, педагогический лидер в школе;

образцовый учитель – лидер школьной системы – учитель, профессиональная деятельность которого выходит за пределы отдельной школы. Он становится примером для регионального центра.

Учительский стандарт в Чехии построен по 4-м сферам: профессиональная этика; учитель и его профессиональное "я" (самоидентификация учителя в образовательной среде); учитель и его ученики (взаимодействие с учениками) учитель и его окружение (взаимодействие с другими).

Профессиональный стандарт учителя в Великобритании

В Великобритании для каждого этапа карьеры учителя разработан отдельный документ – профессиональный стандарт: от стандарта квалифицированного учителя для выпускника университета до стандарта для директора школы.

Там работающий учитель может двигаться по карьерной лестнице в пределах своего профессионального роста. А ассистентом учителя может работать человек, у которого пока даже нет профессиональной квалификации, но он стремится ее получить.