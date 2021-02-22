Гарвардские ученые провели исследования по эффективности общения учителей с учениками. Они назвали подтвержденные наукой секреты: например, учителям важно меньше говорить с подростками и больше спрашивать.

Как проходило исследование? Американские ученые из Университета Северной Каролины и Гарвардского университета исследовали более 460 ситуаций первого общения между незнакомцами.

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Сто человек встречались лично, а остальные – контактировали онлайн. Участникам эксперимента назначали случайного человека, с которым они должны были говорить в течение 15 минут. Затем выясняли, насколько каждый из добровольцев понравился другому.

Какие учителя нравятся ученикам

Если в школу приходит учитель, который только что завершил университет, его молодость уже вызывает симпатию учеников. Но здесь важно не склоняться к панибратству.

Зато попытка молодого учителя отстраниться от учеников, спрятаться за маской уважаемого педагога снижает доверие школьников к нему.

А если в класс просто приходит новый учитель, то доверие детей может вызвать любое знание их реалий: модной музыки, сериалов, фильмов, шуток, сленга и тому подобное.

По словам исследователей, идеальный вариант, когда на первых порах подросток чувствует, что его интересы и ситуации понимают, а дальше – когда учитель показывает себя как знаток своего дела, ведет за собой во взрослую профессиональную жизнь.

Еще один вывод гарвардских ученых: люди считают приятнее тех, кто ставит больше вопросов, особенно о них самих и о том, что они сказали.