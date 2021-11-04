Какие ученики смогут получить жилье в пансионах лицеев: объяснение МОН

При лицеях часто создаются пансионы, чтобы дети, которые проживают вдали от учебного заведения, могли жить рядом. Правительство утвердило правила, по которым учеников лицеев будут распределять в пансионы.

Правительство 3 ноября 2021 года утвердило Порядок проживания и содержания учащихся в пансионах учебных заведений. Там считают, что это поможет создать условия для разграничения понятий образовательной услуги и проживания в пансионе.

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Этим документом хотят установить условия и правила проживания и содержания учащихся в пансионах лицеев, специальных школ (в том числе и учебно-реабилитационных центрах), общежитий учреждений специализированного образования (научных, художественных, спортивных, военных лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой).

Добавим, что учеников лицеев, живущих в пансионах, должны обеспечить:

питанием,

медицинским обслуживанием,

другими услугами в соответствии с законодательством.

При каких условиях учащиеся лицеев смогут получить жилье в пансионах

Ученики лицеев, учреждений специализированного образования научного профиля и специальных школ поселяются в пансионы в случае, если:

местом официальной регистрации или фактического проживания учеников является населенный пункт за пределами города, в котором расположено соответствующее учебное заведение, а также время в пути в заведение в одну сторону превышает один час;

индивидуальной программой реабилитации ученикам установлено ограничение физической нагрузки.

Ученики учреждений специализированного образования художественного профиля поселяются в пансионы на основании приказа руководителя заведения при наличии свободных мест в пансионе.

Учащиеся с установленной инвалидностью могут проживать в пансионе по праздничным дням и выходным (кроме каникул) по индивидуальному графику, а также на основании письменного заявления одного из родителей или другого законного представителя.

Другие учащиеся могут проживать в пансионе в праздничные дни и выходные (кроме каникул) по индивидуальному графику, но не более четырех выходных и одного праздничного дня в месяц.

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Что известно о создании лицеев в Украине

Правительство утвердило положение о лицее, регулирующее основные принципы деятельности таких учебных заведений. Зачисление детей в государственные лицеи для получения профильного среднего образования (10 – 12 классы) будет происходить с помощью конкурса.

В составе лицея могут создаваться:

классы,

группы для изучения отдельных учебных предметов (интегрированных курсов),

межклассные группы учащихся,

учебные кабинеты (по учебным предметам или курсам одной или разных образовательных отраслей).

Также лицей может создавать классы (группы) с вечерней (заочной), дистанционной формой обучения, инклюзивные классы обучения лиц с особыми образовательными потребностями.

Что предусматривает закон о лицее

Лицей является отдельным юридическим лицом, однако разрешено образование и на начальном, и на базовом уровнях.

На параллелях 10 – 12 классов должно быть не менее двух классов с не менее чем тремя профилями обучения.

Органы местного самоуправления должны до 1 сентября 2024 года утвердить планы формирования лицеев.

В то же время правительство должно продлить в 2021-2030 годах выделение субвенции из госбюджета местным бюджетам для введения трехлетнего профильного среднего образования.

К слову, до 2027 года школы в Украине, согласно реформе НУШ, должны быть переформатированы, и 10 – 12 классы станут профильным образованием для учеников. В частности, будут создавать лицеи, которые будут функционировать как отдельные заведения.