Какие требования к учителям от директора или родителей – незаконные: объяснения экспертов

Администрация или родители имеют множество требований к учителям, которые не входят в должностные инструкции. Речь идет о ремонте в классе или кабинете, уборке на территории школы, сборе средств с родителей, написании приказов, помощи в организации школьных мероприятий и тому подобное.

Учителя рассказали, какие непредвиденные должностными инструкциями требования им предъявляют, и что на это ответил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев и юрист Роман Бондаренко.

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Какие требования к учителям являются незаконными

Уборка

Среди самых распространенных требований учителя назвали – уборку классной комнаты, школьного двора, выпалывание сорняков, погрузку школьной мебели, поклейку обоев и тому подобное.

Юрист Роман Бондаренко объясняет, что в штат работников учебного заведения входят уборщики, которые получают зарплату за уборку всех помещений, в том числе и территории школы.

Соблюдение требований санитарного регламента для школ по ежедневной влажной уборке всех помещений и оборудования учебного заведения – это обязанности уборщиков служебных помещений,

– объяснил он.

Формирование штатного расписания – это ответственность ее руководителя и учредителя. Если в школе не хватает уборщиков, то такой "дефицит кадров" не должен компенсироваться силами детей или учителей.

"Если администрация школы или органы управления образованием выдвигают какие-то требования к учителям, не предусмотренные должностными обязанностями, советую запомнить фразу: "Где это написано?", – отмечает Роман Бондаренко.

Если же обязанности предусмотрены нормативными актами, трудовым договором или должностной инструкцией, то их нужно выполнять.

Сбор средств или собственные расходы

Сбор средств с родителей на мебель, учебники, покупку бумаги и краски для школьных принтеров, ремонт техники – эти требования тоже часто указывают учителя.

Прежде всего, ремонт в школе должен делать ее основатель.

"Учредителем коммунальных учреждений образования является территориальная община в лице местного органа власти, который и отвечает за содержание и развитие основанного им учреждения образования. Ни учителя, ни родители, ни дети не обязаны делать ремонт (красить, клеить обои, менять окна и тому подобное), – говорит юрист.

А образовательный омбудсмен Сергей Горбачев объяснил, что если администрация школы требует от учителей собирать деньги с родителей – это уголовное преступление. Однако, это не значит, что родители не могут добровольно оказать помощь школе.

Ведение сведений

По словам Сергея Горбачева, учет средств на питание – возможный вариант требований к учителям, если он проведен письменным приказом по школе.



Учительница заполняет журнал / Фото konkurent.ua

"Должны быть документально оформлены приказы по школе и базироваться на законных основаниях – нормативных документах, постановлениях правительства. Любой приказ является распорядительным документом и должен базироваться на нормативной базе", – заверил он.

Дополнительная нагрузка

Часто учителя указывали на требование администрации школы заменять коллег, работать сверхурочно или помогать коллегам, которые не хотят учиться работать с современными технологиями.

Сергей Горбачев рассказал, что помочь коллегам – это нормальное отношение к работе.

А вот ненормально, когда помощь считают долгом и злоупотребляют ею. Когда учитель информатики начинает что-то делать вместо человека, который не хочет учиться, – это его личное решение. Должен быть приказ и дополнительная оплата за дополнительную работу,

– убеждает эксперт.

Если нет оплаты, тогда нужно обратиться к руководителю заведения, к начальнику департамента, отдела образования с требованием восстановить в полном объеме причитающиеся выплаты.

По закону "Об обращениях граждан", ответ должен быть предоставлен в течение пяти рабочих дней. Иначе должна быть административная ответственность – штраф за непредоставление ответа.

Горбачев добавил, что в школе всегда есть много вещей, которые нужно делать, и они не предусмотрены никакими инструкциями.

По его мнению, если от учителей требуют выполнять определенную работу без приказа, договоренностей, компенсаций, то у директоров школ есть достаточно способов для "благодарности" за работу во внеурочное время:

официальное оформление,

предоставление отгулов,

предоставление дополнительных дней отпуска.

Требования от родителей

Самые распространенные требования, которые учителя слышат от родителей:

общение с родителями или учениками в нерабочее время,

консультирование учащихся во внеурочное время,

проведение дополнительных экскурсий, мероприятий,

поиск потерянных вещей,

запись домашнего задания в дневник и тому подобное.

Юрист отметил, что, несмотря на то, что педагоги "обязаны придерживаться принципов детоцентризма и педагогики партнерства в отношениях с учениками и их родителями", учителям стоит находить общее решение вопросов, которые есть у родителей.

Ни в коем случае речь не идет о выполнении всех прихотей родителей, есть требования закона и должностные инструкции, в конце концов, здравый смысл. Сотрудничество с родителями будет полезным и для учителей, потому что "традиционные" школьные проблемы являются общими и для родителей, и для учителей,

– добавляет Роман Бондаренко.

Статья 54 закона "Об образовании" предусматривает, что учителя имеют право на защиту профессиональной чести и достоинства, а также право на защиту во время образовательного процесса от любых форм насилия и эксплуатации, в том числе буллинга.

Образовательный омбудсмен говорит, что если есть требование от родителей общаться во внеурочное время, то здесь нужно тщательно выстроить коммуникацию и установить время, когда можно звонить.

“Однако, это не касается звонков в срочных случаях. Каждый имеет право на личное время. Надо понимать свои права и уважать права других”, – подытожил он.



Учительница проводит родительское собрание / Фото newsroom

Учителям нужно отстаивать свои права

Юрист советует учителям прежде всего ознакомиться с правами и обязанностями педагогических работников, изложенными в статье 54 Закона Украины "Об образовании", а также с собственными трудовым договором/контрактом и должностной инструкцией.

В частности, согласно пункту 2 статьи 24 Закона Украины "О полном общем среднем образовании":

"Учредитель или уполномоченный им орган, руководители учебных заведений и их структурных подразделений не имеют права требовать от педагогических работников выполнения работы, не предусмотренной заключенным письменным трудовым договором и/или должностной инструкцией".

Пункт 5 статьи 60 Закона Украины "Об образовании" предусматривает:

"Учредитель или уполномоченный им орган, руководители учебных заведений и их структурных подразделений не имеют права требовать от педагогических и научно-педагогических работников выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором".

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Кроме этого, согласно Конституции Украины (статья 24), использование принудительного труда запрещается. "То есть, в Конституции Украины и двух профильных законах есть прямой запрет принудительно привлекать учителей к работам, не предусмотренным трудовым договором", – отмечает Роман Бондаренко.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отмечает, что любое требование администрации школы или учредителя должно быть оформлено письменно.

"Любое требование должно иметь основания. На каком основании администрация школы требует проводить ремонт, убирать, собирать средства, иметь дополнительную нагрузку и тому подобное. Это первый вопрос, который должны задавать учителя", – добавил он.