Какие традиционные от церкви будут продвигать в школах: перечень
Источник:LIGA.Life
Недавно Министерство образования и Всеукраинский Совет церквей подписали совместное соглашение о преподавании курсов морального направления в школах. Какие традиционные ценности будут продвигать среди учеников – читайте в статье.
Соглашением предусмотрена необходимость преподавания курсов морального направления в школах, а также воспитания на принципах моральных и духовных ценностей в садиках.
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Журналисты узнали, что именно Совет церквей и религиозных организаций считает традиционными семейными ценностями украинского народа.
К "традиционным семейным ценностям" Совет Церквей причисляет:
- равенство женщины и мужчины (отсутствие подчиненного положения женщин в иерархии семейных отношений);
- высокий уровень брачности населения;
- семейную солидарность и взаимопомощь поколений;
- уважительное отношение к родителям;
- уважение к старшим;
- уважение к правам ребенка;
- недопустимость домашнего насилия;
- недопустимость травли (буллинга).
Всеукраинский Совет церквей ссылается на статьи Конституции. Пишут, что там есть ценности, которые сформировали историческое сознание, традицию и культуру украинской нации, а также направлены на "утверждение института семьи как свободного союза женщины и мужчины, формирование ответственного материнства и отцовства" и тому подобное.
Ориентация на самореализацию в профессиональной сфере, на достижение высокого социального статуса не означает отказ от семейных ценностей или потерю их значимости,
– считает митрофорный протоиерей Олекса Петров.
Он отмечает, что Всеукраинский Совет Церквей представляют более 90% религиозных организаций Украины, которые объединяют примерно 70% граждан Украины.
К слову, совместное соглашение МОН с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций будет действовать 5 лет. Появятся ли в школах уроки христианской этики – читайте в статье.