Какие традиционные от церкви будут продвигать в школах: перечень

9 сентября 2021 , 15:12
Читати новину українською

Источник:

LIGA.Life

Недавно Министерство образования и Всеукраинский Совет церквей подписали совместное соглашение о преподавании курсов морального направления в школах. Какие традиционные ценности будут продвигать среди учеников – читайте в статье.

Соглашением предусмотрена необходимость преподавания курсов морального направления в школах, а также воспитания на принципах моральных и духовных ценностей в садиках.

К теме В школах Ивано-Франковска ввели христианскую этику: могут ли ученики отказаться

Журналисты узнали, что именно Совет церквей и религиозных организаций считает традиционными семейными ценностями украинского народа.

К "традиционным семейным ценностям" Совет Церквей причисляет:

  • равенство женщины и мужчины (отсутствие подчиненного положения женщин в иерархии семейных отношений);
  • высокий уровень брачности населения;
  • семейную солидарность и взаимопомощь поколений;
  • уважительное отношение к родителям;
  • уважение к старшим;
  • уважение к правам ребенка;
  • недопустимость домашнего насилия;
  • недопустимость травли (буллинга).

Всеукраинский Совет церквей ссылается на статьи Конституции. Пишут, что там есть ценности, которые сформировали историческое сознание, традицию и культуру украинской нации, а также направлены на "утверждение института семьи как свободного союза женщины и мужчины, формирование ответственного материнства и отцовства" и тому подобное.

Ориентация на самореализацию в профессиональной сфере, на достижение высокого социального статуса не означает отказ от семейных ценностей или потерю их значимости,
– считает митрофорный протоиерей Олекса Петров.

Он отмечает, что Всеукраинский Совет Церквей представляют более 90% религиозных организаций Украины, которые объединяют примерно 70% граждан Украины.

К слову, совместное соглашение МОН с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций будет действовать 5 лет. Появятся ли в школах уроки христианской этики – читайте в статье.

Автор: Марія Бондар