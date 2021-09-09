Соглашением предусмотрена необходимость преподавания курсов морального направления в школах, а также воспитания на принципах моральных и духовных ценностей в садиках.

К теме В школах Ивано-Франковска ввели христианскую этику: могут ли ученики отказаться

Журналисты узнали, что именно Совет церквей и религиозных организаций считает традиционными семейными ценностями украинского народа.

К "традиционным семейным ценностям" Совет Церквей причисляет:

равенство женщины и мужчины (отсутствие подчиненного положения женщин в иерархии семейных отношений);

высокий уровень брачности населения;

семейную солидарность и взаимопомощь поколений;

уважительное отношение к родителям;

уважение к старшим;

уважение к правам ребенка;

недопустимость домашнего насилия;

недопустимость травли (буллинга).

Всеукраинский Совет церквей ссылается на статьи Конституции. Пишут, что там есть ценности, которые сформировали историческое сознание, традицию и культуру украинской нации, а также направлены на "утверждение института семьи как свободного союза женщины и мужчины, формирование ответственного материнства и отцовства" и тому подобное.

Ориентация на самореализацию в профессиональной сфере, на достижение высокого социального статуса не означает отказ от семейных ценностей или потерю их значимости,

– считает митрофорный протоиерей Олекса Петров.

Он отмечает, что Всеукраинский Совет Церквей представляют более 90% религиозных организаций Украины, которые объединяют примерно 70% граждан Украины.

К слову, совместное соглашение МОН с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций будет действовать 5 лет. Появятся ли в школах уроки христианской этики – читайте в статье.