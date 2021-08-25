В Центре общественного здоровья рассказали, что в целом школьникам необходимо иметь две медицинские справки для обучения в школе.

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Справка № 086-1/о

Важной является справка формы № 086-1/о. Это справка ученика о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра. Ее может выдать педиатр или семейный врач после осмотра ребенка.

В ЦОЗ добавили, что при необходимости такой врач может направить ребенка на вакцинацию, дополнительные анализы или к узким специалистам.

Каких врачей надо пройти первокласснику

Перед поступлением в первый класс нужно посетить таких врачей и пройти такие анализы:

детский хирург;

детский ортопед-травматолог;

детский офтальмолог;

стоматолог;

другие специалисты по показаниям;

анализ крови на гемоглобин и другие анализы по показаниям.

Медосмотр для учащихся 2 – 11 классов

В то же время ученики, которые уже учатся в школе, должны проходить медицинский осмотр один раз в год, но не обязательно делать это перед самым учебным годом.

Так, можно перенести поход к врачу на другое время, чтобы не создавать очередей перед первым сентября.

Руководитель главного управления среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко рассказал, что большинству школьников перед 1 сентября не нужна медицинская справка, ее можно предоставить в течение учебного года.

Для детей, уже зачисленных в школу, это необязательно. Минздрав тоже давал такое разъяснение. Невозможно, чтобы накануне учебного года все семейные врачи одновременно обследовали и выдали справки такому огромному количеству детей,

– подчеркнул Кононенко.

В Центре общественного здоровья добавляют, что медицинские осмотры учащихся являются бесплатными. А для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач должен создать электронное направление.

Справка № 063/о

Это так называемая карта профилактических прививок. В ней содержится вся информация о проведенных прививках или ревакцинации. Эту справку могут попросить принести, если ваш ребенок сменил школу или делал плановые или пропущенные прививки.

Если ребенок был вакцинирован в соответствии с календарем профилактических прививок, то ему не будут проводить вакцинацию или ревакцинацию, и эту справку приносить не нужно.

Добавим, что в Минюсте заявили, что дети, не получившие профилактические прививки без медицинских противопоказаний, не имеют права посещать детские коллективы.

В ЦОЗ призывают родителей ответственно отнестись к таким процедурам.

Не стоит покупать справку или договариваться с врачом, чтобы он или она написали там то, что вам нужно. Профилактические осмотры – это возможность вовремя выявить нарушения у детей и вовремя начать лечение. Ответственность родителей заключается в том, чтобы ребенок действительно прошел этот осмотр,

– отмечают в Центре.

Добавим, что школьников, в отличие от учителей, вакцинироваться против COVID-19 не заставляют, хотя это могут сделать дети от 12 лет.

К слову, министр образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что 1 сентября дети точно пойдут в школу и начнут обучение в обычном формате.

В то же время руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

Текст публикации Центра общественного здоровья:

Уже через неделю дети возвращаются на учебу в школу и сейчас больницы и поликлиники полны желающих пройти медосмотр и получить справку для посещения школы. Не покупайте справку, не договаривайтесь о сокращенном осмотре – речь идет о здоровье вашего ребенка и возможности обследоваться.

Итак, какие справки нужны?

Справка формы № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра". Ее может выдать педиатр или семейный врач после осмотра ребенка. При необходимости врач может направить ребенка на вакцинацию, базовые анализы или к узким специалистам.

Перед поступлением в первый класс необходимо посетить таких врачей и пройти такие анализы: детский хирург, детский ортопед-травматолог, детский офтальмолог, стоматолог, другие специалисты по показаниям, анализ крови на гемоглобин и другие анализы по показаниям.

Дети, которые уже учатся в школе, должны проходить медицинский осмотр один раз в год, но не обязательно делать это перед самым учебным годом. Можно перенести поход к врачу на другое время, чтобы не создавать очередей перед первым сентября.

Справка формы № 063/о "Карта профилактических прививок". В ней есть вся информация о проведенных прививках или ревакцинации, которая может понадобиться в частности медицинским работникам медицинских учреждений. Эту справку могут попросить принести, если ваш ребенок, например, сменил школу или делал плановые или пропущенные прививки.