Какие специальности в вузах самые популярные в мире: обнародовали рейтинг

Несмотря на развитие технологий и изменения в сфере образования, некоторые направления остаются самыми популярными в течение многих лет. Какие специальности в вузах до сих пор востребованы – смотрите мировой рейтинг QS World University Ranking by Subject 2021.

Интересно, что в прошлом году самыми популярными были направления науки и техники. В этом году популярные специальности несколько изменились.

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Эксперты проанализировали более 50 специальностей и выяснили, какие университеты являются лучшими для выбранного направления и куда поступают абитуриенты по всему миру.

Самые популярные специальности в мире

Информатика и информационные системы

Самым популярным направлением за последний год стала информатика и информационные системы. И это неудивительно, учитывая прогресс технологий в мире – от искусственного интеллекта до данных. Эти направления будут востребованы и в дальнейшем.

Чаще всего на эту специальность поступали в Массачусетский технологический институт. Однако вузы из Европы и Азии тоже попали в топ-20.

Техника и технологии

Тематическая область инженерии и технологий охватывает шесть различных отраслей техники, в том числе и информатику. Полный перечень технических направлений такой:

информатика и информационные системы,

химическая инженерия,

гражданское и промышленное строительство,

электрическая и электронная инженерия,

машиностроение,

нефтетехника.

Учитывая свое доминирование почти по всем техническим специальностям, абитуриенты также выбирали Массачусетский технологический институт.

Бизнес и менеджмент

В тройку лидеров входит и исследование бизнеса и менеджмента. Эти направления в этом году вызвали большой интерес среди абитуриентов.

Самым популярным считается Гарвардский университет и программы для магистров в центре QS Business.



Студенты изучают бизнес и менеджмент / Фото УП. Жизнь

Медицина

Так же в прошлом году из-за коронавируса самыми востребованными стали выпускники медицинских вузов. Речь идет не только о лечении пациентов с COVID-19, но и разработке и испытании вакцин.

Эксперты говорят, что в мире всегда будут нужны квалифицированные врачи и медицинский персонал. Самым популярным в этом направлении стал Гарвардский университет, опередивший Оксфорд и Кембридж.

Экономика и эконометрика

Поскольку в прошлом году все страны столкнулись с глобальной рецессией (снижением экономической активности, – 24 канал) из-за пандемии COVID-19, специалисты в сфере экономики тоже стали востребованными.

Сейчас лучшие учебные заведения с преподаванием экономики расположены в США, в том числе это и Гарвардский университет.

Право

Направление с акцентом на карьеру и закон тоже вызвало интерес среди поступающих. Это пока одна из самых популярных специальностей во многих странах. Самым популярным и в этой специальности оказался Гарвардский университет.

Механическая, авиационная и производственная техника

Пять различных отраслей техники включены в рейтинг самых популярных направлений. Однако в тренде – машиностроение, авиационная и производственная техника.

В частности, за последний год востребованными стали инженеры в аэрокосмической, автомобильной промышленности и многих других отраслях.

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Лучшим университетом в мире для изучения машиностроения, авиационной и производственной техники в 2021 году стал Массачусетский технологический институт.

Архитектура

Архитектура продолжает оставаться самой популярной специальностью искусства и гуманитарных наук, фигурируя в рейтингах направлений. Рейтинг самых распространенных вузов возглавил тот же Массачусетский технологический институт.

Искусство и дизайн

Искусство и дизайн стал самым популярным направлением, несмотря на то, что предыдущие несколько лет он нигде не фигурировал. А в рейтинге вузов по этой специальности первое место занял Королевский колледж искусств в Великобритании.

Однако, по словам специалистов, для поиска работы в этой сфере стоит учитывать два показателя – репутацию вуза, который студент закончил, и репутацию компании, в которой будет работать.

Бухгалтерский учет и финансы

Одним из 15 направлений социальных наук и управления популярным стал бухгалтерский учет и финансы. Выпускники этих специальностей сейчас тоже очень востребованы. В 2021 году Гарвардский университет стал самым популярным вузом в обучении этой профессии.

Интересно, что в украинских вузах в 2020 году абитуриенты активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Так, в десятку по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность – 014 "Среднее образование".



Самые популярные специальности 2020 года / Инфографика 24 канала

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