Интересно, что в прошлом году самыми популярными были направления науки и техники. В этом году популярные специальности несколько изменились.
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Эксперты проанализировали более 50 специальностей и выяснили, какие университеты являются лучшими для выбранного направления и куда поступают абитуриенты по всему миру.
Самые популярные специальности в мире
Информатика и информационные системы
Самым популярным направлением за последний год стала информатика и информационные системы. И это неудивительно, учитывая прогресс технологий в мире – от искусственного интеллекта до данных. Эти направления будут востребованы и в дальнейшем.
Чаще всего на эту специальность поступали в Массачусетский технологический институт. Однако вузы из Европы и Азии тоже попали в топ-20.
Техника и технологии
Тематическая область инженерии и технологий охватывает шесть различных отраслей техники, в том числе и информатику. Полный перечень технических направлений такой:
- информатика и информационные системы,
- химическая инженерия,
- гражданское и промышленное строительство,
- электрическая и электронная инженерия,
- машиностроение,
- нефтетехника.
Учитывая свое доминирование почти по всем техническим специальностям, абитуриенты также выбирали Массачусетский технологический институт.
Бизнес и менеджмент
В тройку лидеров входит и исследование бизнеса и менеджмента. Эти направления в этом году вызвали большой интерес среди абитуриентов.
Самым популярным считается Гарвардский университет и программы для магистров в центре QS Business.
Студенты изучают бизнес и менеджмент / Фото УП. Жизнь
Медицина
Так же в прошлом году из-за коронавируса самыми востребованными стали выпускники медицинских вузов. Речь идет не только о лечении пациентов с COVID-19, но и разработке и испытании вакцин.
Эксперты говорят, что в мире всегда будут нужны квалифицированные врачи и медицинский персонал. Самым популярным в этом направлении стал Гарвардский университет, опередивший Оксфорд и Кембридж.
Экономика и эконометрика
Поскольку в прошлом году все страны столкнулись с глобальной рецессией (снижением экономической активности, – 24 канал) из-за пандемии COVID-19, специалисты в сфере экономики тоже стали востребованными.
Сейчас лучшие учебные заведения с преподаванием экономики расположены в США, в том числе это и Гарвардский университет.
Право
Направление с акцентом на карьеру и закон тоже вызвало интерес среди поступающих. Это пока одна из самых популярных специальностей во многих странах. Самым популярным и в этой специальности оказался Гарвардский университет.
Механическая, авиационная и производственная техника
Пять различных отраслей техники включены в рейтинг самых популярных направлений. Однако в тренде – машиностроение, авиационная и производственная техника.
В частности, за последний год востребованными стали инженеры в аэрокосмической, автомобильной промышленности и многих других отраслях.
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Лучшим университетом в мире для изучения машиностроения, авиационной и производственной техники в 2021 году стал Массачусетский технологический институт.
Архитектура
Архитектура продолжает оставаться самой популярной специальностью искусства и гуманитарных наук, фигурируя в рейтингах направлений. Рейтинг самых распространенных вузов возглавил тот же Массачусетский технологический институт.
Искусство и дизайн
Искусство и дизайн стал самым популярным направлением, несмотря на то, что предыдущие несколько лет он нигде не фигурировал. А в рейтинге вузов по этой специальности первое место занял Королевский колледж искусств в Великобритании.
Однако, по словам специалистов, для поиска работы в этой сфере стоит учитывать два показателя – репутацию вуза, который студент закончил, и репутацию компании, в которой будет работать.
Бухгалтерский учет и финансы
Одним из 15 направлений социальных наук и управления популярным стал бухгалтерский учет и финансы. Выпускники этих специальностей сейчас тоже очень востребованы. В 2021 году Гарвардский университет стал самым популярным вузом в обучении этой профессии.
Интересно, что в украинских вузах в 2020 году абитуриенты активно выбирали правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Так, в десятку по количеству поданных заявлений также вошла учительская специальность – 014 "Среднее образование".
Самые популярные специальности 2020 года / Инфографика 24 канала
К слову, сейчас в Украине продолжается ВНО, но уже через месяц абитуриенты будут регистрировать электронные кабинеты и подавать документы в вузы. Эксперт дал полезные советы, как поступающему правильно выбрать университет – читайте в статье.